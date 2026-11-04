Palma presenta un presupuesto de 670 millones de euros para 2027, un 6,9% más que este año

Archivo - El alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez, atiende a los medios durante una audiencia con el rey en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha presentado un proyecto de presupuesto de 670 millones de euros para 2027, lo que supone un incremento del 6,9% respecto a las cuentas municipales de este 2026.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha sido el encargado de presentar y desgranar el presupuesto en una rueda de prensa celebrada la mañana de este miércoles en Cort.