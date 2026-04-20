Palma recibe 1.860 solicitudes de informes de vulnerabilidad en los primeros días del proceso de regularización

Colas de personas frente a oficinas municipales de Palma durante el proceso de regularización extraordinario de migrantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha recibido 1.860 solicitudes de informes de vulnerabilidad durante los primeros días del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

Todo apunta, ha informado Cort en un comunicado, a que el volumen de peticiones seguirá aumentando en los próximos días y se agravará una situación que ha asegurado que "no puede asumir en solitario".

Durante este lunes se ha registrado una afluencia "masiva" de personas que han acudido a las oficinas de atención a la ciudadanía (OAC) en busca de información y para tramitar solicitudes relacionadas con los informes de vulnerabilidad.

La OAC Social ha atendido a lo largo del día a 260 personas más, mientras que entre el resto de oficinas se ha dado respuesta a cerca de un millar de personas, la mayoría vinculadas a este procedimiento.

De este modo, el total de personas atendidas en la OAC Social desde el pasado miércoles asciende a 1.360, a las que se deben sumar otras 4.000 que han acudido a diferentes oficinas municipales. Asimismo, el número de solicitudes de informes de vulnerabilidad acumuladas hasta la fecha asciende hasta los 1.860.

REFUERZO POLICIAL

Este cuarto día de "colapso", ha asegurado el Ayuntamiento, ha provocado situaciones de "nerviosismo y tensión" en diferentes instalaciones municipales.

En la OAC de Pere Garau, por ejemplo, se ha producido una agresión a una persona que esperaba ser atendida, lo que ha requerido la presencia de la Policía Local.

Ante esta situación, el Consistorio ha decidido que a partir de este martes se reforzará la presencia policial en las oficinas municipales. También ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Baleares que destine más afectivos de la Policía Nacional a estas tareas.

"Esta situación es consecuencia de una medida impulsada por el Gobierno central de manera unilateral, sin planificación, sin dotación de recursos y sin coordinación con las administraciones locales, que son las que están asumiendo en primera línea todas las consecuencias del proceso", ha criticado el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El primer edil de Cort ha considerado "inaceptables" las declaraciones del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, llamando a los ayuntamientos a adaptar sus recursos para hacer frente a las solicitudes de certificados de vulnerabilidad.

"Esta transferencia de responsabilidades sin recursos es inasumible", ha sostenido Martínez, quien ha exigido la adopción urgente de las medidas necesarias para que el Gobierno asuma directamente la gestión del proceso.