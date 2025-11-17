Palma revalida la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palma ha revalidado la Bandera Verde la Sostenibilidad de Ecovidrio en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y la recogida de envases de vidrio.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la ciudad ha sido reconocida por segundo año consecutivo como uno de los municipios costeros más sostenibles de las Baleares al revalidar la Bandera Verde otorgada por Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recogida selectiva y el reciclaje de los envases de vidrio en España.

El movimiento Banderas Verdes ha celebrado este año su sexta edición, que ha reunido, a nivel nacional, a 181 ayuntamientos y más de 15.000 establecimientos hosteleros, con el objetivo de poner en valor y reconocer el compromiso de la hostelería local y las instituciones municipales en el reciclaje de envases de vidrio, la protección del medio ambiente y el avance hacia un desarrollo sostenible.

El teniente de alcalde, regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, ha recogido este lunes esta prestigiosa distinción, en un evento que ha contado con la presencia del conseller de Empresa, Autónomos y Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el subdirector de Gerencias de la Zona Este de Ecovidrio, Roberto Fuentes.

El regidor y presidente de Emaya ha destacado que "la revalidación refleja la fuerza de la colaboración público-privada, con 418 restaurantes, bares y establecimientos de Playa de Palma que se han sumado este verano a la iniciativa, contribuyendo a que la ciudad consolide su modelo de compromiso medioambiental y sostenibilidad".

A lo largo de los meses estivales de junio, julio y agosto, en el marco de la campaña impulsada por Ecovidrio, Emaya ha hecho efectivo el reciclaje de 3.179.900 kilos de recipientes fabricados con vidrio.

Además, el municipio ha intensificado su labor de difusión y promoción de la iniciativa durante esos meses, favoreciendo la sensibilización ciudadana sobre la importancia del reciclaje.

Este galardón se une a las tres 'Pajaritas Azules' de las que se hizo entrega a Emaya el pasado mes de mayo, por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, a raíz de la actividad realizada por la empresa municipal dentro del ámbito del impulso del reciclaje de papel y cartón y su apuesta por la economía circular.