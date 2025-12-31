Palma es la segunda capital de provincia con menos rentabilidad del alquiler, según pisos.com

Archivo - Una vivienda en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad bruta del alquiler en Palma en noviembre de 2024 fue del 4,37%, lo que sitúa la ciudad como la segunda capital de provincia menos beneficiosa.

Según un estudio de pisos.com publicado este miércoles, Palma se sitúa solo por detrás de San Sebastián (3,84%) y por debajo de la media nacional (6,98%).

En este sentido, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 217.800 euros (2.420 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.267 euros, el propietario obtuvo un total de 15.206 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 6,98%.

Por otro lado, los precios más competitivos se encontraron en Tarragona (8,14%), Sevilla (7,64%), Jaén (7,42%), Ávila (7,32%), Huesca (7,16%), Castellón de la Plana (7,03%), Barcelona (7,01%), Murcia (6,99%), Segovia (6,97%) y Córdoba (6,97%).

En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas fueron Donostia - San Sebastián (3,84%), Palma (4,37%), Cádiz (4,59%), A Coruña (4,66%), Pamplona (4,67%), Salamanca (4,76%), Bilbao (4,85%), Logroño (4,88%), Málaga (4,92%) y Santander (4,93%).

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, el mercado del alquiler en España se encuentra en una situación crítica, marcada por una grave falta de oferta y una creciente incertidumbre para los propietarios.

Esto, ha continuado, "ha transformado el alquiler en una opción residencial forzada y permanente para gran parte de la población, especialmente los jóvenes, convirtiendo el acceso a una vivienda digna en uno de los principales problemas sociales del país".