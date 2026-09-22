Palma tendrá un anfiteatro para 700 personas con más de 19.000 metros cuadrados de jardines en el Parque de la Música

Palma tendrá un anfiteatro para 700 personas con más de 19.000 metros cuadrados de jardines - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Palma contará con un anfiteatro con capacidad para 700 personas y más de 19.000 metros cuadrados de jardines en el nuevo Parque de la Música, un espacio público que estará dotado con equipamientos deportivos, zonas biosaludables y espacios de juego infantil.

Así lo ha explicado este martes en una rueda de prensa el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que ha detallado que este nuevo proyecto urbanístico se levantará junto a la Caja de la Música, ubicada en Nou Llevant, e irá acompañado de un escenario central con una gran pantalla en la que se retransmitirán conciertos.