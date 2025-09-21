Palma vibra con la cultura en la 29 edición de la 'Nit de l'Art'

Imagen de las autoridades durante su visita al Casal Solleric con motivo de la 'Nit de l'Art' - CAIB

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Palma vibró este sábado con la cultura en la celebración de la 29 edición de la 'Nit de l'Art', que contó con un amplio programa de propuestas en 14 galerías y otros espacios, como el Casal Solleric, Es Baluard o el CaixaForum, entre las 18.00 y las 23.00 horas.

La 29 edición edición de la 'Nit de l'Art' ha sido organizada por la Asociación de Galeristas de Palma, y ha contado un año más con el apoyo del Govern, el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma, Andratx y Pollença, entre otras instituciones.

Así, no es de extrañar que, entre los numerosos asistentes a la 'Nit de l'Art', las principales autoridades de Baleares, encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, no quisieran perderse este recorrido por las principales galerías de arte de la ciudad.

También han participado en este acto cultural el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros.

Una vez finalizado el circuito de visitas, la presidenta Marga Prohens ha señalado que "la 'Nit de l'Art' demuestra que Palma ya es capital europea de la cultura". Al respecto de estas palabras, hay que recordar que Palma presentará este martes, en el Parlamento Europeo, su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

"Hoy --por este sábado, 20 de septiembre--, las calles vibran más que nunca, llenas de arte, de ambición y de excelencia", ha dicho. "Este año, con la Palma más mironiana gracias a la exposición 'Paysage Miró', que sitúa las Baleares en el mapa internacional", ha precisado la presidenta del Govern, considerando que se tenían que "poner en marcha proyectos transformadores como este, recuperando patrimonio y poniéndolo al servicio de la ciudadanía".

Prohens ha querido además trasladar su "enhorabuena" a los galeristas, "los grandes protagonistas de esta noche", con la organización de Art Palma Contemporani, que un año más han vuelto a obtener una respuesta increíble por parte de la ciudadanía. "Ahora", ha destacado, "las instituciones acompañan una iniciativa privada que hace 29 años muestra, año tras año, su alto nivel y compromiso".

"Porque sí, en Palma y en las Baleares están pasando muchas cosas", ha reivindicado. "Cultura en mayúsculas y como eje transformador de nuestro modelo, que nos sitúa en el centro de las miradas del mundo entero", ha celebrado la presidenta del Govern.

Igualmente, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha felicitado a artistas, comisarios y galeristas que "mantienen vivo el tejido cultural" de Mallorca y ha dado las gracias a todas las personas que este sábado han hecho latir "con más fuerza que nunca" el corazón cultural de la isla.

Galmés, ha recordado además que la 'Nit de l'Art' ha llenado el centro cultural de La Misericòrdia con ocho exposiciones y el proyecto artístico 'Sístole' de Adema Escuela Universitaria, y ha hecho vibrar también el Palau del Consell, el Teatre Principal y el Museu de Mallorca con danza, música y grandes propuestas.

Finalmente, el presidente ha asegurado que el Consell continúa apostando también por la creación y las galerías de la Part Forana, "que dan fuerza y riqueza al arte de Mallorca".