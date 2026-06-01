PalmaActiva y el Colegio de Psicología impulsan talleres para mejorar las competencias emocionales de emprendedores

PalmaActiva y el Colegio de Psicología de Baleares impulsan tres talleres para mejorar las competencias de emprendedores. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva y el Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) han firmado un acuerdo para ofertar tres talleres prácticos dirigidos a personas emprendedoras con el objetivo de mejorar sus competencias emocionales y habilidades en el ámbito de las relaciones personales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, los talleres, con una duración de tres horas cada uno, serán impartidos por las psicólogas Eva Cobos y Magdalena Cortés, especializadas en desarrollo personal y emprendimiento.

La primera edición se celebrará este mes en las instalaciones de PalmaActiva los días 4, 9 y 11 de junio, en horario de 09.30 a 12.30 horas. Asimismo, está prevista una segunda edición del programa en octubre de 2026, con el mismo formato y contenido.

Los talleres incluyen 'Gestión emocional', en el que se ofrecerán herramientas prácticas para afrontar miedos, bloqueos e incertidumbres que puedan surgir durante el proceso de emprendimiento; 'Liderazgo y cambio', orientado a la elaboración de planes de acción personales; y 'Competencias emprendedoras', centrado en el conocimiento de los proyectos, la identificación de competencias y la creación de una marca personal consciente.

Las plazas, limitadas a 15 personas por edición, se asignarán por orden de inscripción, dando prioridad a quienes estén en proceso de creación de empresas con PalmaActiva, hayan constituido su empresa en el último año, participen en procesos de mentorización o hayan completado al menos dos acciones formativas, entre otros requisitos.

En caso de no cumplir estos criterios, se realizará una entrevista con personal técnico de PalmaActiva para valorar la adecuación al programa.