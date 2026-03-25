PalmaActiva contrará a cuatro mujeres víctimas de violencia machista en un programa de inserción

Archivo - Imagen de mujeres esperando para una entrevista de trabajo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres víctimas de violencia de género se incorporarán a PalmaActiva durante un periodo de un año como parte de un proyecto de inserción sociolaboral.

Según ha anunciado el portavoz adjunto del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa, el proyecto 'Palma Proactiva 2025-2026' de PalmaActiva se presenta en el marco de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) 'Oportunitats d'Ocupació per a la Dona 2025-2028'.

El presupuesto previsto para las contrataciones de las mujeres por PalmaActiva es de 117.860 euros, de los cuales 1.472 euros serán a cargo de la entidad pública y el resto serán subvencionados por el SOIB.

De las participantes del programa, tres cuentan con un perfil profesional de auxiliar administrativo y una con perfil profesional de personal de limpieza.

El objetivo de esta iniciativa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y con fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, es fomentar el empleo de mujeres que han sufrido violencia machista mediante su contratación en proyectos de activación para la ocupación laboral.