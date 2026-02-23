La parada del TIB de Cala Pi cambia de ubicación para garantizar la seguridad de los usuarios

La nueva parada del TIB en Cala Pi. - CAIB

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parada del TIB de Cala Pi ha cambiado de ubicación para mejorar la accesibilidad y garantizar la seguridad de los usuarios de la red de autobuses interurbanos.

La nueva parada está ubicada en la calle del Pinaret Espès y da servicio a la línea 519d, que va de Cala Pi a Llucmajor. A partir del viernes lo hará también a la línea 505, de Cala Pi a Tolleric, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento de Llucmajor para llevar a cabo las actuaciones necesarias para habilitar el nuevo espacio.

En concreto, se ha instalado pavimento podotáctil y se ha adecuado un paso de peatones para facilitar la accesibilidad y reforzar la seguridad de los peatones. Además, la nueva parada cuenta con una marquesina TIB, con la que se busca incrementar la comodidad y la protección de los usuarios mientras esperan el autobús.