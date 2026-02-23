La parada del TIB de Cala Pi cambia de ubicación para garantizar la seguridad de los usuarios

La nueva parada del TIB en Cala Pi.
La nueva parada del TIB en Cala Pi. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 23 febrero 2026 16:06
Seguir en

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parada del TIB de Cala Pi ha cambiado de ubicación para mejorar la accesibilidad y garantizar la seguridad de los usuarios de la red de autobuses interurbanos.

La nueva parada está ubicada en la calle del Pinaret Espès y da servicio a la línea 519d, que va de Cala Pi a Llucmajor. A partir del viernes lo hará también a la línea 505, de Cala Pi a Tolleric, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento de Llucmajor para llevar a cabo las actuaciones necesarias para habilitar el nuevo espacio.

En concreto, se ha instalado pavimento podotáctil y se ha adecuado un paso de peatones para facilitar la accesibilidad y reforzar la seguridad de los peatones. Además, la nueva parada cuenta con una marquesina TIB, con la que se busca incrementar la comodidad y la protección de los usuarios mientras esperan el autobús.

Contador

Contenido patrocinado