Un parapentista se enfrenta a una sanción de hasta 6.000 euros por sobrevolar un área restringida de Menorca

MENORCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un parapentistas se enfrenta a una sanción de entre 3.000 y 6.000 euros por supuestamente sobrevolar un área restringida de Menorca.

Los hechos se remontan al pasado jueves, cuando la Gaurdia Civil detectó a un hombre que despegó desde El Toro, en el municipio de Es Mercadal.

Los agentes pudieron observar como el hombre sobrevolaba una zona de especial protección para las aves (ZEPA) vinculada a la Red Natura 2000, un espacio clave para la conservación de la biodiversidad aviar en el archipiélago, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares

El hombre, de 64 años y nacionalidad española, aterrizó en la zona de servidumbre del helipuerto de S'Arangí, también de acceso restringido debido a que su uso esta reservado para operaciones de extinción de incendios forestales.

Los agentes del Equipo Pegaso de la Guardia Civil le identificaron y le informar de que iba a ser propuesto para sanción por sobrevolar estas zonas sensibles, contraviniendo las regulaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la ley de espacios naturales protegidos.

Las infracciones podrían conllevarle multas que oscilan entre los 3.000 y 6.000 euros, además de otras sanciones aeronáuticas adiciones.