El Parlament acoge la final de la Liga de Debate Sénior bajo el tema de la obsolescencia programada

El Parlament acoge la final de la Liga de Debate Sénior - PARLAMENT

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Parlament ha acogido este viernes la final de la Liga de Debate Sénior entre alumnos de los colegios CIDE y San Cayetano bajo el tema '¿Se tiene que permitir la obsolescencia programada en bienes y servicios?'

Se trata de la última fase de la competición, que se ha disputado en tres rondas clasificatoria a lo largo de diciembre, enero y febrero, y una semifinal, según ha informado la Cámara balear.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha dado la bienvenida a los asistentes, subrayando que la Cámara es "el templo de la palabra" y la sede "ideal" para este debate.

"Vivimos en una sociedad en la que opinar parece fácil, solo es necesario un mensaje rápido, una publicación, un titular. No obstante, debatir de verdad -como hacéis vosotros aquí- exige una cosa mucho más valiosa: escuchar, razonar, contrastar y defender vuestras ideas com respeto y firmeza", ha dicho.

Por parte de Clave Consulting, organizadora de la competición, ha asistido a la final y ha dado la bienvenida a los asistentes su directora, Claudia Velásquez.

El tema del debate ha sido '¿Se tiene que permitir la obsolescencia programada en bienes y servicios?'. Por sorteo, el equipo del CIDE ha intervenido en primer lugar para defender los argumentos a favor y los alumnos del Colegio San Cayetano han defendido los argumentos en contra.

Una vez finalizado el debate, el jurado se ha reunido para hacer la deliberación, en la que se ha proclamado al San Cayetano como el equipo ganador.