El Parlament acoge la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mano de Amnistía Internacional

Miembros de Amnistía Internacional, este martes en el Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha acogido este martes la lectura la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mano de Amnistía Internacional.

Ha sido en un acto previo a la sesión plenaria y que ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y diferentes miembros del Govern, de los consells insulares y del Ayuntamiento de Palma.

Con motivo del aniversario de la declaración, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a las dos guerras mundiales, los diferentes representantes institucionales han leído sus 30 artículos.

El vicepresidente primero del Parlament, Mauricio Rovira, ha celebrado las mejoras que la declaración de los derechos humanos ha traído consigo a lo largo de estos años.

No obstante, ha considerado que "vista la situación mundial no creo que podamos estar satisfechos". Al final, se ha encendido una vela.