El Parlament acogerá dos plenos con comparecencias y la votación de las 162 propuestas del Debate de Política General

Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlment celebrará el próximo martes dos plenos, uno ordinario que incluirá dos comparecencias de consellers y otro con el debate y votación de las propuestas de resolución del Debate de Política General.

La primera sesión plenaria comenzará a las 09.00 horas con la sesión de control al Govern, el debate de una interpelación del PSIB y dos mociones, de los socialistas y de Més per Menorca. Igualmente, el pleno incluye dos comparecencias de consellers para informar sobre el cumplimiento de propuestas de resolución del Debate de Política General del año pasado.

En concreto, ambas solicitadas por el PSIB, se refieren a dos puntos aprobados que pedían la construcción de una nueva residencia para personas mayores en el municipio de Santa Margalida y el incremento del presupuesto en investigación e innovación en 2025.

Así, rendirán cuentas sobre estos acuerdos los consellers competentes en las materias --la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa--.

DEBATE DE 162 PROPUESTAS

También el mismo martes, cuando finalice el primer pleno, arrancará una segunda sesión para debatir y votar las 162 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General celebrado esta semana.

En concreto, el PP ha presentado 60; el PSIB, 48; Vox, 20; MÉS per Mallorca, 18; Més per Menorca, nueve; Llorenç Córdoba, cinco; y Unidas Podemos, cuatro. El número de propuestas que puede presentar cada grupo lo determina su representación en la Cámara.