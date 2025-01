El Parlament aprobó el año pasado siete leyes y convalidó seis decretos

La oposición formuló al Govern 668 preguntas de control en el pleno

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament aprobó el año pasado un total de siete leyes y convalidó seis decretos ley, según el balance comunicado este martes por la Cámara.

En concreto y según este balance, en materia legislativa, se dio luz verde a la ley 1/2024, de 16 de febrero, de mejora de la regulación de los servicios de transporte en vehículos de hasta nueva plazas y que incluía la obligatoriedad de contratar las VTC con una antelación de media hora que fue tumbada por el Tribunal Constitucional, así como la ley 2/2024, de 11 de abril, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos, que implicaba la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares.

También se ha aprobado la ley 3/2024, de 3 de mayo, de medidas urgentes en materia de vivienda; la ley 4/2024, de 20 de junio, de la unificación para la absorción del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Baleares por parte del Colegio Oficial de Economistas, y la ley 5/2024, de 14 de noviembre, de control de la afluencia de vehículos en Ibiza.

Las normas más recientemente aprobadas fueron la ley 6/2024, de 16 de noviembre, de modificación de la ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros para permitir la entrada de menores, y la ley 7/2024, de 11 de diciembre, de simplificación administrativa, envuelta en la polémica de un paquete de enmiendas de Vox aprobadas por error por el PP y que fueron finalmente revertidas con el apoyo de la izquierda a cambio de no derogar la ley de memoria democrática.

Entre los decretos ley convalidados en los últimos 12 meses destacan el de corrección de las enmiendas aprobadas por error y el de zonas inundables, revisado tras la DANA de Valencia; el de coordinación de la atención sanitaria a ciudadanos británicos y el de turismo responsable.

Al margen de esto, cabe recordar que el pleno rechazó la toma en consideración de una proposición de ley de MÉS per Mallorca para reducir la presión automovilística sobre Mallorca, rechazó finalmente la derogación de la ley de memoria democrática, pactada inicialmente por Vox y PP en medio de la polémica que acabó con la retirada, por parte del Ejecutivo autonómico, del Proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2025.

INICIATIVAS DE CONTROL

En relación a las funciones de control al Govern, a lo largo del año 2024, el Parlament sustanció 668 preguntas con respuesta oral ante el pleno, 106 preguntas con respuesta oral en comisión y 54 interpelaciones.

A estas cifras se pueden sumar las 8.603 preguntas con solicitud de respuesta por escrito y las 913 solicitudes de documentación e información por parte de los diputados.

Se pueden mencionar también las 33 comparecencias producidas en sede parlamentaria, ya sea ante comisión, Pleno o Diputación Permanente, la mayoría de las cuales corresponden a miembros y altos cargos del Ejecutivo.

En cuanto a las iniciativas no legislativas de impulso de la acción de gobierno, a lo largo del año 2024 el Parlament ha debatido, en sesiones plenarias o comisión, un total de 234 Proposiciones no de ley, de las cuando se han aprobado, de manera total o parcial, 216.

A estas Proposiciones no de ley se pueden sumar la aprobación de 114 de las 164 propuestas de resolución derivadas del Debate general sobre la acción política y la acción de gobierno. Finalmente, destacan también las 28 mociones debatidas en sesión plenaria, derivadas del debate de interpelaciones de las cuales se han aprobado, de manera total o parcial, un total de 27.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Por otra parte, a lo largo del año 2024, el Pleno se ha reunido en 38 ocasiones. En cuanto a las comisiones permanentes y no permanentes de la Cámara, se han llevado a cabo un total de 244 sesiones, repartidas entre Comisión de Hacienda y Presupuestos (28), Comisión de Salud (24), Comisión de Asuntos Sociales (28), Comisión De Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes (23), Comisión de Asuntos Institucionales y Generales (25), Comisión de Educación y Universidades (26), Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua (24), Comisión de Economía (22), y Comisión de Control sobre la Radio y Televisión de las Islas Baleares (8).

Al margen de éstas, el año pasado se constituyó la Comisión no permanente de investigación sobre irregularidades en contratos con la empresa Solucionas de Gestión y Apoyo a Empresas, que celebró 30 sesiones. También hubo 3 sesiones de la Comisión no permanente para el estudio y la reflexión sobre el impacto de la digitalización en la educación y otras 3 de la Comisión no permanente relativa al impacto del cambio climático sobre la agricultura, la ganadería y la pesca.

Además de las reuniones de los Pleno y las comisiones, hay que destacar una sesión de la Diputación Permanente --el órgano que tiene por función velar por el poder del Parlament cuando este no se encuentra reunido--, las 53 sesiones de la Mesa --el órgano de gestión y gobierno del Parlament-- y las 43 reuniones de la Junta de Portavoces --el órgano que reúne los portavoces de todos los grupos parlamentarios y un representante del Govern.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

El año pasado, el Parlament aprobó cinco declaraciones institucionales, la última, de apoyo a las víctimas y damnificados por la DANA. Las otras cuatro tuvieron que ver con el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Internacional del Suicidio, la guerra en Ucrania y el Día Mundial contra el Cáncer y el Día Internacional del Niño con Cáncer.