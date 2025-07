PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la incorporación de diez enmiendas a las cuentas de las Consellerias de Familias y Asuntos Sociales y de Salud.

Ha sido durante la segunda parte de la segunda jornada del debate de los Presupuestos Autonómicos de 2025 que se celebra desde este lunes en el Parlament.

En concreto, la Cámara ha dado luz verde a destinar, a propuesta de Vox, 2 millones de euros a la creación de una nueva línea de ayudas a la natalidad y apoyo a la familia. Esta ha sido la única enmienda incorporada a la sección de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales

Así, se han rechazado todas las registradas que quedaban del PSIB, de Més per Menorca, del diputado no adscrito Agustín Buades, de Unidas Podemos, de MÉS per Mallorca y una de Vox.

En cuanto a la Conselleria de Salud, se han aprobado nueve enmiendas por valor de 1,6 millones de euros. En concreto, el pleno ha dado el visto bueno a cuatro enmiendas del PSIB, a dos de Més per Menorca, otras dos de Llorenç Córdoba y una de MÉS per Mallorca.

Concretamente, se han incorporado dos enmiendas de Córdoba para destinar 10.000 euros a la gestión del Matadero local de Formentera y 200.000 euros para la contratación de personal en el Hospital de Formentera.

A instancias de Més per Menorca, se destinarán 10.000 euros para diseñar campañas que contribuyan a la eliminación del estigma social que acompaña a las personas con trastornos mentales, así como 100.000 para realizar un estudio para la construcción de un anexo para residencia en el Hospital Universitario Son Espases.

También han salido adelante cuatro enmiendas del PSIB, relativas a destinar 650.000 euros al centro de salud de Formentera; 30.000 euros, a la campaña de consumo responsable; 200.000 euros, a la creación de plazas de enfermeras especialistas, y 30.000 euros para el proyecto de diagnóstico de salud de los ciudadanos.

Por último, se ha incorporado una enmienda de MÉS per Mallorca para aportar 400.000 euros a la licitación del proyecto de reforma del centro de salud de Llucmajor.

Entre este lunes y este martes, se han sumado a los Presupuestos un total de 26 enmiendas, tras las aprobadas este lunes y este martes por la mañana.

El debate sigue este miércoles con el debate de las secciones correspondientes a las Consellerias de Empresa, Empleo y Energía; Agricultura, Pesca y Medio Natural, y Vivienda, Territorio y Movilidad.