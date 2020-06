El Parlament aprueba posibilitar que se instalen cámaras de vigilancia en los mataderos de Baleares

Se insta así a asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria

La Comisión de Economía del Parlament ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para iniciar, entre las consellerias responsables, las tramitaciones para posibilitar la instalación de un sistema de circuitos cerrados de televisión (CCTV) en los mataderos de Palma, Inca, Felanitx, Manacor, Ciutadella, Maó, Ibiza y Formentera.

La iniciativa ha sido presentada, en coordinación con la ONG Equalia, por el Grupo Parlamentario Socialista y Unidas Podemos y defendida por los diputados Alejandro López y Helena Benlloch.

Según ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Alejandro López, "el objetivo es asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria, de protección animal en los procesos de la cadena de sacrificio y el control de los servicios veterinarios oficiales".

"El motivo es muy claro", ha apuntado López, quien ha señalado que no es otro que "tranquilizar al consumidor y dejar claro que en Baleares no solo se cumple con las normas, sino que además se está comprometido como en el resto de países europeos con la protección animal, evitando así sufrimiento innecesario".

La iniciativa también pide que se presente y se elabore en el Parlament un informe sobre los costes que supondría hacer esta instalación progresiva dentro de esta legislatura en todos los mataderos activos de Baleares, y que se cubran en su totalidad con fondos de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de los municipios donde estén situados los mataderos.

Por otra parte, se pide garantizar que las imágenes almacenadas por el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), se almacenen durante el máximo de tiempo que permite la Ley Orgánica de Protección de Datos, para facilitar el trabajo a los inspectores y veterinarios.

"Aunque la gran mayoría consumimos carne, ninguno queremos que los animales sacrificados padezcan un sufrimiento innecesario, y herramientas como estas, siempre dan más garantías y seguridad a la población al respecto", ha resaltado López

La PNL también pretende reunir a las empresas y entes que gestionan actualmente los mataderos para exponer la medida y todos los detalles de la misma, así como recoger propuestas relativas en la instalación que se adecuen a la estructura de cada matadero y que faciliten el trabajo al personal operario.

RECHAZADA LA PETICIÓN 'POPULAR' SOBRE OCIO NOCTURNO

Por otra parte, durante la Comisión de Economía también se ha debatido otra PNL propuesta por el Grupo Popular, que ha sido rechazada, en la que se instaba al Govern a consensuar con el sector de empresas de ocio nocturno, de qué manera este colectivo podrá iniciar su actividad tras la pandemia del COVID-19.

La iniciativa registrada instaba también al Govern a dar cuenta en el Parlament de las soluciones que finalmente se adopten a este respecto. Durante su intervención, la diputada Salomé Cabrera ha afirmado que "hay que valorar mucho que desde el empresariado se está trabajando para reanudar la actividad lo antes posible y recuperar puestos de trabajo".

"Todas las actividades que han podido así lo han hecho, sin embargo el Govern está impidiendo la apertura a los establecimientos de ocio nocturno, a pesar de que a nivel nacional está permitido", ha señalado.

Cabrera ha criticado "la falta de voluntad política de llegar a acuerdos por parte del Govern, a pesar de que el sector y las patronales están haciendo propuestas al Ejecutivo". "Nos preocupa que la consecuencia sea que otros locales no autorizados para desarrollar estas actividades estén ocupando ese vacío provocado por la prohibición de abrir", ha añadido.

"Si no dejan abrir a estas pequeñas empresas por motivos no objetivos se les abocará al cierre y más cuando no hay garantía de que los ERTE se prolonguen más allá del 30 de junio", ha indicado la diputada del PP.