El Parlament avala la lucha de las administraciones contra la oferta turística ilegal y les insta a seguir en esa línea

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos a favor del PP y Vox, ha constatado los buenos resultados conseguidos por el Govern, los consells insulares y el sector privado en su lucha contra el intrusismo y la oferta turística ilegal y les ha instado a seguir en esa línea de trabajo.

Es, en líneas generales, el único punto de una proposición no de ley (PNL) que la diputada del PP Maria Salomé Cabrera ha defendido en la reunión de la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social celebrada este jueves.

La iniciativa, que ha recibido los votos en contra del PSIB y Unidas Podemos y la abstención de MÉS per Mallorca, también anima a las administraciones a seguir adoptando medidas normativas específicas contra la oferta ilegal, destinando fondos con esta finalidad y llegando a acuerdos con el sector privado.

No ha salido adelante, debido a los votos en contra del PP y de Vox, otra PNL relativa a la recuperación y aplicación del concurso abierto en la provisión de puestos de trabajo de la función pública de la administración autonómica.

El texto, defendido por la diputada socialista Teresa Suárez, pretendía instar al Govern a reactivar de forma inmediata los concursos abiertos y permanentes, a convocar mesas de negociación con los sindicatos para acordar los calendarios y las bases, a publicar y ejecutar las convocatorias necesarias y a garantizar que estos procesos de desarrollen con transparencia y seguridad jurídica.