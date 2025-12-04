El Parlament conmemora el centenario de la muerte de Antoni Maura - PARLAMENT

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sala de plenos del Parlament ha acogido este jueves una conferencia en conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Maura i Montaner.

El acto lo ha conducido la presidenta de la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos, Luisa Cotoner, según ha informado la Cámara balear.

Así, ha contado con la presencia del secretario del patronato de la Fundación Antoni Maura y tataranieto de Maura, Alfonso Pérez-Maura; del catedrático de la UIB y autor de 'La política colonial d'Antoni Maura', Antoni Marimon; y del historador y comisario de la exposición sobre Antoni Maura que se inaugurará en enero, Manuel Oliver.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha cerrado el acto agradeciendo a los ponentes y al público su asistencia, y ha reivindicado la vigencia del legado de Antoni Maura y "su capacidad de trabajo y visión reformista de la derecha española".

Al acto han asistido también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.