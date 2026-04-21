El Parlament convalida el decreto anticrisis con el voto de PP y PSIB

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha convalidado este martes con el voto a favor de PP y PSIB el decreto de medidas extraordinarias para paliar el impacto de la guerra de Irán en la economía de Baleares.

El texto ha salido adelante con 43 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones. Vox ha votado finalmente en contra y MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos se han abstenido. El pleno ha rechazado la petición de Vox de tramitar el texto como proyecto de ley.

El decreto moviliza más de 160 millones de euros y se articula en cinco bloques que contienen apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales. Se ha recuperado una deducción fiscal para compensar el alza de las hipotecas variables y ha incluido una subida salarial del 1,5 por ciento a los funcionarios. Costa ha añadido que, si es necesario, se activarán más medidas, incluidas las de carácter social.

Entre otras medidas, se activa un mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito, a través de la entidad financiera ISBA. El paquete incluye 36,7 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados, entre ellos el sector primario. También se destinarán cerca de diez millones de euros para el sector del transporte.

Asimismo, se incorpora un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, así como medidas fiscales, con un impacto estimado de cuatro millones de euros.

NO A NINGUNA GUERRA

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha comenzando su intervención en la defensa del texto con un posicionamiento en contra del conflicto.

"Decimos no a la guerra, no a ninguna guerra, y no a una guerra que, a pesar de producirse a miles de kilómetros, está teniendo consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de Baleares", ha indicado.

Costa, al mismo tiempo, ha reivindicado que se trata de un decreto elaborado desde el consenso e incorporando muchas de las propuestas y peticiones que hicieron llegar los diferentes sectores, agentes, instituciones y partidos políticos.

El vicepresidente ha admitido que el paquete de ayudas del Gobierno central va "bien encaminado" en algunas de las medidas, aunque ha subrayado que ha generado una "profunda decepción" entre los diferentes sectores porque "obvia el gran hecho diferencial de la insularidad".

Sobre esto, ha calificado de "decepcionante" la respuesta del Gobierno de España a la petición que se hizo de que se tuvieran en cuenta las circunstancias propias de Baleares. "Esta falta de sensibilidad es difícil de entender, especialmente viniendo de un ministro que ha sido presidente de una comunidad autónoma insular", ha añadido en relación al ministro Ángel Víctor Torres.

En relación a esta polémica, Costa ha agradecido el apoyo del PSIB al texto y ha pedido a los socialistas que le ayuden a hacer entender al Ejecutivo central "que la insularidad no existe solo en Canarias.

Costa también ha hecho hincapié en que el texto tiene en cuenta las particularidades de cada isla. "Este decreto ley es un instrumento adaptado a nuestra realidad. A la realidad de Mallorca, de Menorca, de Eivissa y de Formentera. A la realidad de la doble y triple insularidad. A la realidad de nuestras empresas y trabajadores", ha concluido.

AL FRENTE DE LA NEGOCIACIÓN

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha agradecido que haya sido el vicepresidente económico el que se haya puesto al frente de la negociación y ha puesto en valor su talante.

"Hemos optado por tener altura de miras y no esperar a ver qué hacen sus socios", ha señalado. El socialista ha recogido el guante lanzado por Costa y ha asegurado que colaborará para que Madrid reconozca la particularidad de Baleares y ha pedido al PP que haga lo mismo con su líder Alberto Núñez Feijóo.

"Decimos que sí porque son medidas necesarias, decimos que sí porque muchas son medidas que estaban en el decreto ley de Ucrania y que usted conoce", ha afirmado. Para Negueruela no tendría sentido rechazar ahora las medidas que los socialistas impulsaron en el pasado.

Negueruela, además, ha avanzado que están negociando con el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, una línea de ayudas a la agricultura ecológica y que se transaccionarán enmiendas del PP relacionadas con el sector del taxi.

El socialista, por otra parte, ha lamentado la ausencia de la parte social en el paquete de ayudas y ha acusado al PP de "desplazarse peligrosamente" hacia los postulados de Vox.

"El PSIB vota que sí porque entiende que se ha negociado, entiende que se ha trabajado, entiende que se han escuchado nuestras propuestas, y entendemos además que aporta un poco de sosiego"; ha concluido.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha agradecido el tono y el talante de Negueruela, así como el apoyo al paquete de medidas para combatir los efectos de una "maldita guerra". "No se me caen los anillos en reconocer el papel de la oposición", ha añadido. El 'popular' ha destacado la rápida respuesta del Ejecutivo autonómico.

Respecto a la ausencia de medidas de calado social, Sagreras ha recordado que para garantizar el apoyo al decreto que este martes se ha aprobado se eliminaron medidas que no iban a ser compartidas por algunos grupos, aunque ha reiterado que la Conselleria de Familias, Asuntos Sociales y Atención a la Dependencia ya está consensuando medidas con agentes y entidades.

El diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, ha justificado su voto favorable porque el texto tiene en cuenta la triple insularidad y entiende que Formentera parte de una realidad diferente.

VOX, EN CONTRA

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha criticado la "comedia" escenificada a su juicio por lo que ha considerado "socios naturales" PP y PSIB. La de Vox ha tachado el decreto de "engaño PP-PSOE". Cañadas ha acusado al Govern de ocultarse tras el decreto para autorizar gastos a finales de 2026 y "amordazar al Parlament" y evitar la negociación de unos presupuestos.

"Hoy vemos la consumación de la traición. El PP prefiere echarse a los brazos del PSOE, y se les ve cómodos, de los sindicatos y de la patronal de siempre antes que cumplir con los ciudadanos de Baleares. Han pactado este decreto de espaldas a Vox", ha afirmado.

En su réplica, Sagreras ha dicho a Cañadas que lo de hoy no es comedia sino responsabilidad. "Lo que pasa es que hay una diferencia entre los partidos de gobierno y los partidos que a veces parece que no quieren estar en el gobierno", ha añadido.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha justificado la abstención señalando que las ayudas anunciadas van en sentido positivo, aunque, a su parecer, no están todavía definidas en el decreto. El ecosoberanista se ha referido a algunas carencias, entre ellas la ausencia de espíritu de consenso. Apesteguia ha reducido a "explicación" lo que el Govern consideró una negociación y ha lamentado que no se conozcan todavía las medidas de alcance social.

Més per Menorca se ha abstenido y su portavoz, Josep Castells, ha reconocido que la respuesta del Govern ha sido "suficientemente rápida". El menorquinista ha valorado el alcance de las medidas y ha destacado la sensibilidad territorial.

Castells ha apuntado algunos "puntos débiles" como las insuficiencias en los importes, el riesgo de dispersión por la fragmentación de líneas de ayudas y la reducción del control en los trámites.

José María García, de Unidas Podemos, se ha abstenido porque hay medidas positivas, aunque ha admitido que se echan en falta, condiciones como que las ayudas a las empresas vayan vinculadas a que no se pierdan puestos de trabajo. "Necesitamos ver un verdadero escudo social", ha afirmado.