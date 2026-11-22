Archivo - Línea continua ya pintada en la Vía de Cintura en dirección Andratx. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

Algunas de las preguntas de la sesión de control al Govern volverán a tener como telón de fondo las elecciones del 29N PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament aprobará definitivamente el próximo martes la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca y la modificación de la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera que permitirá fijar límites en el mismo sentido.

Las leyes saldrán adelante previsiblemente con los apoyos de todos los grupos del Parlament menos de Vox, que se abstendrá. Son los mismos votos que permitieron que la Cámara autonómica comenzara a tramitar dichas iniciativas.

Eso no significa que vaya a aprobarse sin polémica, pues el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha denunciado públicamente la "hipocresía" del PP al considerar que "no tiene ninguna intención" de regular efectivamente la entrada de vehículos.

"Se aprobarán las leyes pero los consells insulares no tendrán tiempo para hacer el despliegue reglamentario, pero el PP ya habrá lanzado el mensaje a la ciudadanía", ha advertido.

De su lado, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentado que su partido se abstendrá --inicialmente su oponía a esta medida-- porque, a pesar de estar de acuerdo con el diagnóstico, regular la entrada de coches "no es la solución".

LAS LEYES, AL DETALLE

La ley mallorquina prevé la aprobación de un techo anual o bianual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada. Serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. La norma fija también un número máximo de vehículos de alquiler y sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

La obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Quedarán fuera de la limitación los no residentes que tengan una vivienda en Mallorca, aunque la excepción afecta sólo a un vehículo. También los residentes en otras islas que tengan que desplazarse a Mallorca por razones médicas, así como residentes en Mallorca que están fuera de la isla y que tengan la necesidad de desplazarse a la isla por razones médicas o familiares.

Estarán exentos de la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida debidamente acreditados y vehículos oficiales y servicio público. Tampoco pagarán la tasa los vehículos de transporte de bienes y mercancías ni los de distribución comercial.

En el caso de Menorca, la modificación de la ley de Reserva de la Biosfera también permitirá determinar la capacidad máxima de vehículos, limitar su entrada y permanencia durante determinados periodos, establecer un techo máximo y adoptar medidas para fomentar el transporte público y un modelo de movilidad más sostenible.

Uno de los aspectos más importantes de la modificación será que los vehículos cuya titularidad corresponda a personas físicas empadronadas en Menorca quedarán exentos del sistema de limitación de entrada y permanencia.

Igualmente, los no residentes propietarios de una vivienda en Menorca podrán tener un vehículo por vivienda y también quedarán exentos los vehículos de personas que acrediten la necesidad de desplazarse a la isla para su actividad profesional, y de personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, la norma no afectará a vehículos oficiales y de servicio público; servicios de emergencias; el transporte público y escolar; los taxis; los vehículos de transporte de bienes y mercancías y de distribución comercial, así como la maquinaria y los vehículos de uso industrial, ganadero y agrícola.

MÁS CUESTIONES EN EL PLENO

En el pleno del martes también se debatirá una moción de Unidas Podemos relativa a la política general en materia de vivienda y una interpelación del PSIB en materia de igualdad.

Durante la inicial sesión de control al Govern, los consellers deberán responder a preguntas sobre el paro juvenil, el sistema de dependencia, la crisis de la vivienda, el plan piloto de libre elección de lengua, la integración de los trabajadores de IB3, la subida del SMI o el feminismo.

Muchas de ellas tendrán como telón de fondo las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En algunas se introduce el tema de forma explícita, con referencias a los programas y las promesas electorales de varios partidos.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deberá contestar a preguntas sobre el salario que cree que debería cobrar un menorquín para vivir bien (Més per Menorca), cómo cree que se puede avanzar en derechos (MÉS per Mallorca), la respuesta del Gobierno a la petición de eximir a Baleares de la inmovilización de un porcentaje del aceite de oliva (Vox) y si considera que las propuestas de los candidatos del PP y de Vox "son buenas para Baleares" (PSIB).