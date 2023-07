El Parlament debatirá y votará el jueves la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones

PALMA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá y votará este jueves a partir de las 12.15 horas el decreto ley 4/2023 de medidas fiscales aprobado esta semana con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y otras rebajas fiscales.

Está previsto que la sesión plenaria comience con la jura o promesa de nuevos diputados. Antes, la diputación permanente tiene que decidir si convoca otro pleno, a partir de las 15.00 horas, para el mismo día para ratificar los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios como senadores de representación autonómica.

El Consell de Govern aprobó el pasado martes un primer paquete de reforma fiscal y entre ellas la supresión del ISD entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges, tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios.

También se aprobó, vía decreto, la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda habitual para menores de 30 años y personas con discapacidad.

La reforma, sin efecto retroactivo, fue sido aprobada vía Decreto Ley por lo que tiene que ser convalidado dentro de los siguientes 30 días por el Parlament después de que el mismo martes se publicara en el BOIB.

El decreto saldrá adelante previsiblemente con los votos a favor de PP y Vox, que incluyeron en su acuerdo programático para la investidura de Marga Prohens la aprobación de rebajas fiscales en su apartado de desarrollo económico. Según el acuerdo, a lo largo de la legislatura se reducirán "progresivamente hasta la supresión total" el Impuesto de Patrimonio. Esta medida, sin embargo, está supeditada a la derogación del impuesto estatal a las grandes fortunas.

CONTROL AL GOVERN

No se sabe, sin embargo, si ya habrá iniciativas de control al Ejecutivo autonómico, como ha reclamado la oposición. En este sentido, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han pedido a la Cámara autonómica que se aprovechen las convocatorias del jueves para "empezar ya con las preguntas de control de la actividad de Govern".

Según un comunicado del PSIB, la oposición ha reclamado a PP y Vox que "se inicie la actividad parlamentaria a pleno rendimiento" y que "no se prive a la ciudadanía del debate sobre las políticas públicas". El martes, previo al pleno, hay convocada Mesa y Junta de Portavoces.