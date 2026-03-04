El Parlament derogará el martes la ley memoria democrática con los votos de PP y Vox

Archivo - Concentración de la Plataforma por la Memoria Democrática delante del Parlament ante la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament debatirá y previsiblemente derogará de manera definitiva la ley de memoria democrática, después de que PP y Vox hayan confirmado su apoyo a la iniciativa de los segundos para eliminar la norma memorialista.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que con la derogación se cumple el acuerdo de gobierno firmado con Vox, aunque ha reconocido que ni su aprobación, ni su derogación han sido "prioritarias" para los 'populares'.

Además, ha resaltado que Baleares es la única comunidad autónoma que cuenta con dos leyes diferenciadas en la materia como son la citada Ley de Memoria Democrática y la Ley de Fosas.

"Desde el primer día, el PP dijo que la importante es la Ley de Fosas, esta se mantiene y la potencia el Govern con los distintos planes de fosas", ha alegado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrado que se acabe con "el tiempo del revanchismo" y la "dictadura del pensamiento único", ya que, a su juicio, esta normativa "nunca ha buscado justicia", sino "borrar a media España".

Asimismo, ha culpado al PSOE y sus "socios separatistas" de intentar "imponer una verdad oficial por ley", porque "no tienen nada que ofrecer a España".

En defensa de la legislación ha salido el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha criticado que la "extrema derecha" y la "ultraderecha" se "mimetizan" para derogar una ley que busca "la verdad de lo que ocurrió".

"En España hubo un Golpe de Estado fascista que no solo acabó con las libertades de toda una nación al hacerla retroceder en el tiempo, sino que se llevó por delante todo aquello y aquellas personas que no pensaban como ellos", ha mantenido.

Así, ha recalcado que la ley busca "justicia" y "reparación" por todo lo que sufrieron los represaliados, a los que, en su opinión, trataron de "hacer desaparecer de la historia" mientras los vencedores "homenajearon durante 40 años a sus caídos".