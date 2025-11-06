El Parlament exige que se garantice la gratuidad de los centros concertados al prohibir el pago de cuotas

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que se garantice la "gratuidad real" en los centros concertados, con la prohibición del pago de cuotas obligatorias o "encubiertas" y se establezcan mecanismos para que estas aportaciones sean "estrictamente voluntarias" y "no condicionen el acceso a ningún centro".

Esta es una de las reivindicaciones que contenía la proposición no de ley (PNL) defendida por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga en la Comisión de Educación y Universidades, y que ha quedado aprobada parcialmente.

Otro de los puntos que ha recibido luz verde es el que señala como una "prioridad" la lucha contra la segregación escolar, por lo que se pide un "reparto equitativo" del alumnado entre centros públicos y concertados para "garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social en Baleares".

Por otra parte, el Parlament instará al Govern a que publique anualmente datos detallados sobre la composición social de los centros educativos --con porcentaje de alumnado extranjero, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y alumnado beneficiario de becas de comedor--, para garantizar "la transparencia y el seguimiento de las políticas contra la segregación escolar".

Todos estos puntos han recibido los votos a favor de todos los partidos presentes en la comisión, excepto Vox.

Los puntos que no han salido adelante por los siete votos en contra de PP y Vox, frente a los seis a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, han sido otros como el que pide establecer mecanismos de distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y del alumnado recién llegado entre los centros de titularidad pública y los centros concertados, para "evitar la creación de guetos escolares".

También se ha desestimado el que hacía referencia a no aplicar medidas de admisión escolar como el punto de antiguo alumno y la zona única de escolarización a Palma, dado que "favorecen la concentración de alumnado vulnerable en los centros públicos y agravan la segregación escolar".

Por otra parte, se ha rechazado el establecimiento de un mecanismo específico para la matrícula viva que garantice la distribución equilibrada del alumnado que se incorpora fuera de plazo, de forma que "no recaiga exclusivamente sobre los centros públicos y se reparta también en centros concertados".

NORMA PARA REGULAR LA MOVILIDAD LABORAL DOCENTE

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en este caso defendida por la diputada del PP Ana Isabel Curtó y aprobada en su totalidad, sobre una normativa autonómica que recoja los distintos procesos de selección de personal docente.

De este modo, el Parlament pide a la Conselleria de Educación y Universidades que redacte y apruebe una normativa autonómica en materia de personal docente --con los siete votos a favor de PP, Vox y la abstención del resto de grupos--. Una norma que incluya mecanismos que garanticen la "agilidad y transparencia" en los concursos de traslado, los procesos de interinaje y la provisión de puestos de trabajo --votos a favor de PP, Vox y MÉS per Mallorca, el resto de abstienen--.

También se pide al Govern una regulación "clara" sobre la composición y el funcionamiento de los tribunales de oposiciones, con el objetivo de "ofrecer seguridad jurídica e igualdad de condiciones para todos los candidatos" --aprobada por unanimidad--.

Además, se reclama corregir las "deficiencias históricas" que han afectado los procesos en materia de personal docente y establecer una base legal "sólida" que permita avanzar hacia un sistema educativo "más estable y transparente", al asumir el compromiso de "mejorar la gestión actual y no repetir los errores del pasado" --votos a favor de PP, Vox y MÉS per Mallorca, abstención del resto--.