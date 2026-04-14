El Parlament exige al Gobierno que no "imponga la censura" en las redes sociales

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PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament, con los votos a favor del PP y Vox, ha exigido al Gobierno central que no "imponga la censura" en redes sociales para "coartar la libertad de información y expresión".

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) impulsada por Vox que terminaron en empate en comisión y cuyo desenlace ha sido debatido en la sesión plenaria de este martes.

También con el apoyo de los 'populares' y los de Santiago Abascal, la Cámara ha instado al Gobierno a "garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones".

Asimismo, le ha pedido que asegure y respete la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes, salvaguarde la libertad de información y garantice una comunicación pública libre.

Por último, ha reclamado al Ejecutivo central que renuncie "a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicaciones, grabaciones y cualquier otro medio de información, especialmente, a través de la limitación de la libertad de empresa" y a "cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales".