El Parlament insta al Consell de Mallorca a impulsar la ley para limitar la entrada de vehículos a la isla

Rechaza tomar medidas para proteger la zona de Cala Gamba

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el de Vox, ha instado al Consell de Mallorca a impulsar la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en la isla.

Este punto forma parte de una proposición no de ley (PNL) debatida este miércoles en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua que ha sido aprobada de forma parcial.

La iniciativa, defendida por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, buscaba adoptar diferentes medidas para reducir la saturación del transporte público y garantizar su uso por parte de los residentes.

El Parlament ha instado al Govern a reforzar el transporte público interurbano por carretera incrementando las frecuencias en las líneas con más saturación; a adaptarlo a la demanda creciente mediante nuevas infraestructuras; o a mejorar las paradas de los autobuses interurbanos para dotarlas de sombra y las condiciones de seguridad necesarias.

Además, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que resuelva los problemas de accesibilidad y suciedad de la Estación Intermodal de Palma y que estudie adaptaciones a esta infraestructura que permitan acoger el volumen de pasajeros que la usa.

Por otra parte, el Parlament, con los únicos votos en contra de Vox, ha instado al Consell de Mallorca que impulse su proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en la isla.

No han salido adelante, sin embargo, algunos puntos que reclamaban una reducción de la presión automobilística derivada de la saturación turística; habilitar líneas exclusivas para usuarios de la tarjeta intermodal en aquellas rutas más saturadas; escindir en dos la línea 204 del TIB, que va del Port de Sóller a Palma; o impulsar medidas para reducir la presión turística simultánea en cada una de las islas.

REHABILITACIÓN DE CALA GAMBA

La Comisión parlamentaria ha debatido este miércoles otra PNL, esta defendida por la diputada socialista Pilar Carbonero, relativa a la redacción de un plan de rampas, pacificiación y rehabilitación de la zona de Cala Gamba y que ha sido rechazada de plano por el PP, Vox y el grupo mixto.

En líneas generales, esta iniciativa pretendía instar a PortsIB a eliminar la rampa de actual del centro de Cala Gamba y a redirigir todas las actividades náuticas al Club Náutico para minimizar el impacto sobre la playa.

También buscaba reclamar al Govern que restaurara la zona de la playa de Cala Gamba como zona exclusiva de baño, instalando un balizamiento y prohibiendo actividades náuticas; a que creara una zona de observación marina en la zona; a que estudiara la protección de Cala Gamba; y a que fomentara la conciencia ambiental a través de campañas educativas y actividades comunitarias.

Carbonero, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha acusado al Ejecutivo autonómico de permitir un "descontrol" en Cala Gamba con una rampa que provoca constantes situaciones de riesgo a causa de las motos de agua que pasan a altas velocidades. "El Govern mira hacia otro lado mientras los vecinos y entidades reclaman acción", ha asegurado.

NUEVA SECRETARIA

En la sesión de este miércoles, los miembros de la Comisión han designado a la diputada de Vox María José Verdú como la nueva secretaria con ocho votos a favor, cinco en blanco y uno nulo.

Verdú sustituirá de esta manera a su anterior compañera de grupo y partido, la diputada no adscrita Idoia Ribas.