El Parlament insta a Educación a elaborar un plan para transitar hacia los comedores escolares con cocina propia

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el voto favorable de todos los grupos políticos, ha instado a la Conselleria de Educación y Universidades a elaborar un plan estratégico para la transición hacia comedores escolares con cocina propia a todos los centros de Baleares.

Es uno de los principales puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha defendido en la reunión de la Comisión de Educación y Universidades de este jueves.

La iniciativa también reclama al Govern a adoptar el compromiso de incluir en cada infraestructura educativa de nueva construcción un espacio para la cocina y el comedor, a estudiar la posibilidad de contratar personal propio de cocina y a integrar los comedores escolares en los proyectos educativos.

Además, insta al Ejecutivo autonómico a establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de la calidad nutricional, ambiental y social de los comedores y a reforzar la inspección de estos espacios para evaluar el origen de los productos que se sirvan.

No han salido adelante, con los votos en contra del PP y la abstención de Vox, dos puntos que trataban de dotar de recursos económicos y técnicos a los centros que quisiera crear o adaptar cocinas propias y priorizar el producto local y ecológico en los menús escolares.

AMPLIACIÓN DEL IES ALGARB

La comisión también ha debatido y aprobado por unanimidad una PNL de la 'popular' Marta Pereira relativa a la ampliación del IES Algarb.

Así, el Parlament ha instado a Educación a que, ante la "imperiosa necesidad" de ampliar el instituto, facilite las actuaciones previstas en su plan de infraestructuras.

También a que contemple la posibilidad de ofrecer nuevas enseñanzas "muy demandadas" por las empresas y el alumnado, aunque la iniciativa no especifica cuáles.