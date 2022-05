El Parlament insta al Gobierno a garantizar el acceso universal de las vacunas contra la COVID

PALMA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes una Proposición No de Ley (PNL) con la que insta al Gobierno de España a cooperar a nivel mundial y a garantizar que las vacunas contra la COVID-19 se desarrollen y se fabriquen en cantidad suficiente y se distribuyan a tiempo y de manera justa en todo el mundo.

Se trata de una iniciativa presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears y Mixto.

La PNL también reclama al Ejecutivo central que asegure que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país ni región garantizar el derecho a la salud y a defender en el seno de las instituciones de Naciones Unidas, que el mecanismo multilateral Covax se mantenga más allá de la pandemia de la COVID-19.

Además, la PNL solicita impulsar en el seno de las instituciones de la Unión Europea la renovación del compromiso de los Estados miembros en la donación de dosis de las vacunas contra la COVID-19 en el mecanismo multilateral Covax, con el objetivo de asegurar la contribución de la Unión Europea a esta iniciativa.

"Lo que no puede ser es que algunos países estén aplicando la cuarta dosis y otros no tengan ni el 15% de la población vacunada con la primera, estas incoherencias no tienen cabida cuando se trata de derechos humanos", ha explicado la diputada de Unidas Podemos Antònia Martín durante el debate de la iniciativa.

"Poner fin a esta pandemia dentro de nuestras fronteras es muy necesario, pero no es suficiente", ha señalado por su parte el diputado socialista Carles Bona, haciendo énfasis en que debe hacerse lo mismo en otros territorios, "no sólo por una razón de justicia social, sino también porque protegerlos a ellos implica también protegernos a nosotros".