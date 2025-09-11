El Parlament insta al Govern a ayudar a las empresas a usar envases reutilizables

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a lanzar una convocatoria específica de ayudas con el objetivo de facilitar la transición de empresas y sectores productivos hacia modelos de envases reutilizables.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que se ha debatido este jueves en la Comisión de Economía del Parlament y que ha sido aprobada de forma parcial.

La iniciativa, defendida por diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, giraba en torno a impulsar políticas e infraestructuras encaminadas hacia el residuo cero. De las cinco propuestas, dos han salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo Vox.

Así, el Parlament ha instado al Govern a lanzar una convocatoria específica de ayudas con el objetivo de facilitar la transición de empresas y sectores productivos hacia modelos de envases reutilizables y a impulsar todas las acciones necesarias para garantizar que el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) se despliegue en todas las islas una vez sea aprobado

No ha salido adelante la posibilidad de reclamar al Ejecutivo autonómico que garantice la implantación obligatoria del SDDR a nivel estatal, que promueva la circularidad del sector vinícola mediante un proyecto piloto de botellas retornables o que trabaje con los agentes económicos sectoriales para estudiar las posibilidades de implantar sistemas de depósito sobre redes de pesca, envases reutilizables o residuos peligrosos.

FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL

La Comisión de Economía también ha debatido y aprobado por unanimidad otra PNL, esta defendida por el diputado 'popular' Jordi López y relativa al fortalecimiento del tejido empresarial de Baleares.

En líneas generales, el Parlament ha instado a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía a apoyar la Red de Servicios Públicos Empresariales (CSPE) y la transformación de ADR Balears como agencia de desarrollo regional. También a fomentar la creación de proyectos colaborativos entre las entidades que forman parte de la XSPE y a lanzar una convocatoria anual para la prestación de servicios de apoyo en la orientación y revisión de planes de negocio.

Por último, la Cámara autonómica ha reclamado al Govern que continúe con sus esfuerzos para diseminar el contenido fiscal del régimen especial de Baleares (REB) a efectos de "maximizar el aprovechamiento de las reservas de inversión en sectores productivos".