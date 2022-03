El Parlament insta al Govern balear a impulsar el servicio de alergología

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado instar al Govern a prever, en el marco de la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Conselleria de Salud 2021-2026, el impulso progresivo del servicio de alergología, de acuerdo a la existencia y disponibilidad real de los profesionales de esta especialidad, y con el objetivo de atender la demanda de todos aquellos pacientes que precisen esta atención.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), aprobada por asentimiento, presentada por los grupos Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, Vox-Actúa Baleares, El PI-Proposta per les Illes Balears y Mixto.

Por otro lado, se ha aprobado una segunda PNL, presentada conjuntamente por los mismos grupos parlamentarios, con la que el Parlament constata la necesidad de visibilizar la meningitis, de actuar en la labor de prevención de la enfermedad y de dotar de medios y recursos al Servicio de Salud para hacer efectivo el diagnóstico precoz.

Además, se insta al Govern a seguir la hoja de ruta de la OMS 'Derrotar la meningitis antes del 2030' y que lleve a cabo las medidas necesarias para emprender los objetivos que la OMS establece.

Con la iniciativa, la Cámara autonómica constata que los especialistas en medicina pediátrica están recomendando y las familias solicitando la vacunación frente a la meningitis B y de la tetravalente frente a la meningitis A, C, W e Y, en la dosis que corresponde al primer año del nacimiento de los niños.

También pide al Gobierno del Estado que incluya la vacuna contra la meningitis B y la vacuna frente a la meningitis A, C, W e Y en el calendario vacunal infantil.