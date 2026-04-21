El Parlament insta al Govern a reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil

Archivo - Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a reconocer el papel social de las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista inscritas en el registro autonómico.

Es uno de los puntos de una moción defendida en el pleno de este martes por el diputado por Unidas Podemos, José María García, y que ha salido adelante de forma parcial con los votos del PP y de la izquierda.

La iniciativa también reclama al Ejecutivo autonómico que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos; que garantice el ejercicio efectivo de los derechos a la reparación, la verdad, la memoria democrática, el reconocimiento y la justicia de todas las víctimas de la guerra civil española; y que desarrolle "todas las medidas legales" para lograr este objetivo, entre ellas la organización de actividades extracurriculares para los alumnos de educación secundaria.

Además, insta al Govern a velar por la comprensión y la difusión de la historia de Baleares durante la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, la Transición y el Estatut d'Autonomia; y a continuar con los homenajes institucionales a las víctimas de la guerra civil española y el franquismo.

Al texto se han introducido diversas enmiendas del PSIB y de MÉS per Mallorca que hablan sobre cuestiones como la continuidad de las políticas de memoria democrática; la colaboración interinstitucional en la organización de acciones de reparación; la organización de un acto civil de sepultura en el 'Memorial de la Dignidad' del cementerio de Palma; la ampliación del Plan de Fosas; y la instalación de piedras de la memoria, también conocidas como Stolpersteine, en los municipios de Baleares.

Por otro lado, los votos en contra del PP y de Vox han impedido que saliera adelante propuestas como mantener el funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria; continuar investigando este periodo histórico desde una perspectiva de género; impedir cualquier manifestación que implique el reconocimiento del franquismo; solicitarla retirada de toda la simbología relacionada con la dictadura; o proporcionar información sobre las desapariciones forzosas.