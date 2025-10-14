El Parlament pide aumentar la producción de las desaladoras y dejar reposar los pozos para hacer frente a la sequía

Archivo - Instalaciones de una de las desaladoras de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

El Parlament ha instado al Govern a aumentar la producción de las desaladoras y dejar resposar a los pozos de abastecimiento para hacer frente a la sequía en Baleares.

Es una de las propuestas de una moción defendida este martes en el pleno de la Cámara autonómica por la diputada socialista Carol Marqués y que ha salido adelante.

También ha recibido el visto bueno del Parlament el punto por el que se reclama al Ejecutivo autonómico a ejecutar con urgencia la interconexión de la red de abastecimiento de agua desde las desaladoras hasta todos los municipios que han sufrido restricciones de suministro o tengan sus acuíferos en mal estado, así como el que propone aprobar e iniciar en seis mess un plan de choque para la regeneración de los acuíferos.

Otras medidas contempladas en la iniciativa, como declarar el Pla de Mallorca y Menorca en situación de emergencia por sequía, prohibir nuevas extracciones de agua subterránea o crear un fondo para ayudar a los municipios con los gastos derivados de la situación de sequía, han decaído con los votos en contra del PP y de Vox.

Tampoco ha habido consenso suficiente para exigir al Govern un plan de choque para regenerar y reutiliza las aguas depuradas y otro de inversiones en el ciclo del agua a corto, medio y largo plazo.

Del mismo modo ha decaído el punto por el que se instaba al Ejecutivo a aprobar los cambios normativos necesarios para condicionar el inicio de cualquier desarrollo urbanístico a un informe previo sobre la suficiente capacidad hídrica para garantizar el suministro del agua.

"GARANTIZAR UN DERECHO BÁSICO"

Marqués, en su defensa de la iniciativa, ha asegurado que las 13 medidas planteadas "son una hoja de ruta para garantizar un derecho básico" a los ciudadanos de Baleares, el acceso al agua potable.

"En Baleares sufrimos una de las situaciones de sequía más graves de los últimos años. Esta realidad nos tendría que hacer reflexionar, nos estamos jugando mucho más que la disponibilidad de agua de nuestros acuíferos, también su calidad", ha advertido.

La socialista también ha considerado que Baleares está "a punto de entrar en una situación de no retorno" y que todos los diputados serán "responsables" si no llegan a acuerdos para poner en marcha medidas para revertir la falta de recursos hídricos.

El Govern, ha lamentado, "lo fía todo a tres nuevas desaladoras" para las que "siendo muy optimistas" habrá que esperar al menos ocho años. "No pueden ser las únicas soluciones. Nuestras islas no pueden esperar", ha urgido.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, por su parte, ha afeado al Ejecutivo autonómico que pese a la creación de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha trabajado "un poco en el mar pero nada en el ciclo del agua".

"Cuando hablamos de agua o de sequía lo fían todo a hacer desaladoras, a que llueva y a que los ciudadanos no gastemos más agua de las que nos toca, pero no les importa que uno de cada cuatro litros que se consume sea de los turistas o del agua que se saca ilegalmente del subsuelo", ha recriminado.

La prioridad del Govern, ha proseguido, es "más turistas, más pozos ilegales y más construcción", asuntos con los que "no arreglaran ninguno de los problemas" existentes.

"Es imprescindible que el Govern dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos en cuestiones del ciclo del agua, de sequía, y ponga sobre la mesa acciones que se puedan ejecutar ahora mismo y no fiarlo todo al largo plazo", ha sentenciado.

El diputado del PP Sebastià Mesquida, por su parte, ha defendido la labor del Govern en materia del ciclo del agua, apartado en el ha asegurado que se ha invertido más que nunca.

Los episodios de sequía, ha reconocido, es un asunto que "preocupa" al Ejecutivo autonómico y ya "ha puesto en marcha medidas urgentes" para ayudar a los municipios que la sufren durante los meses de verano.

"Nuestra comunidad ha sufrido cambios estructurales en los últimos años por el incremento de plazas turísticas, de población y el cambio demográfico, que afectan a los recursos naturales, en este caso el agua", ha concedido.

No obstante, ha achacado los problemas a la "incapacidad" de la izquierda abordar este problemática durante los ocho años que estuvieron al frente del Govern.

"¿El resultado? Sobreexplotación de acuíferos, salinización y problemas estructurales en las principales infraestructuras hídricas de Baleares", ha zanjado.

La diputada de Vox Patricia de las Heras también ha afeado al PSIB su falta de acción para hacer frente a la escasez de agua potable y el momento elegido para llevar al pleno esta moción.

"En plena dana, hablar de sequía no parece muy acertada", ha deslizado.

El diputado por Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, ha rechazado las propuestas contenidas en la iniciativa al considerar que suponen una "duplicidad" de medidas que ya se están llevando a cabo.