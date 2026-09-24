El Parlament pide ayudas al Govern para reducir el coste del transporte escolar

Un aula de un centro educativo de Baleares. - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades ha aprobado una iniciativa para reclamar al Govern ayudas para reducir el coste del transporte escolar en Baleares al entender que las tarifas actuales son desproporcionadas si se tiene en cuenta el incremento continuado de precios y la falta de vehículos disponibles.

Se trata de uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha defendido este jueves en la reunión de la comisión.

Los dos primeros puntos, que piden establecer una tarifa regulada específica para el transporte escolar y asegurar una cuota mínima de vehículos destinada a centros educativos, han empatado en la votación, por lo que se resolverán en el pleno.

En virtud de la iniciativa, la Cámara autonómica también pide al Govern que cree un sistema de planificación anticipada y un calendario protegido de salidas escolares que garantice la disponibilidad de transporte en períodos de máxima demanda.

Asimismo, reclama al Ejecutivo que refuerce y adapte el transporte público regular para que pueda cubrir necesidades educativas, así como que reconozca que las actividades fuera del aula forman parte del derecho a la educación.

Ramon ha explicado que la propuesta nace ante "el incremento continuado" de los precios de los autocares y la falta de vehículos disponibles, especialmente en temporada alta, según ha señalado MÉS en un comunicado.

"Las necesidades educativas no pueden subordinarse a los intereses del mercado turístico. El derecho a la educación debe estar por encima de cualquier lógica especulativa", ha reivindicado.

REFUERZO A LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

Por otra parte, la Comisión de Educación y Universidades también ha dado el visto bueno a todos los puntos de una PNL defendida por la diputada 'popular' Marta Pereira relativa a el refuerzo de las medidas de prevención y actuación ante el acoso escolar.

De este modo, el Parlament insta al Govern a ampliar los programas de sensibilización, prevención y detección precoz del acoso escolar y del ciberacoso, dirigidos al conjunto de la comunidad educativa, y pone especial énfasis en la importancia de la comunicación temprana y la solicitud de ayuda ante cualquier indicio de acoso.

También reclama al Ejecutivo garantizar la formación continua, específica y actualizada del personal docente, equipos directivos y personal de orientación en materia de convivencia escolar, acoso y ciberacoso, así como asegurar la correcta y homogénea aplicación de los protocolos de actuación vigentes en todos los centros educativos de las Islas.

Otros puntos de esta PNL reclaman al Govern reforzar los recursos de apoyo psicológico y socioeducativo, así como evaluar mejoras en los protocolos de actuación ante el acoso.