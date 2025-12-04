El Parlament pide bonificaciones fiscales y apoyo económico para comercios y restaurantes cerrados en temporada baja

Archivo - Una terraza de un café-restaurante de Ciutadella. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha reclamado al Govern que impulse medidas de apoyo económico para los comercios y restaurantes que tengan que cierren en invierno, como bonificaciones fiscales autonómicas o incentivos a nivel local.

Estos son algunos de los puntos que incluye la proposición no de ley (PNL) aprobada este jueves en la Comisión de Economía, defendida por el diputado del PP Jordi López.

De igual modo, se ha solicitado que el Ejecutivo impulse y desarrolle programas de incentivos económicos para fomentar la contratación estable y "evitar el envío masivo de trabajadores fijos-discontinuos al paro en temporada baja".

El Parlament también ha instado al Govern a diseñar campañas específicas de promoción del consumo local en invierno, que destaquen la importancia de apoyar al comercio y la restauración de proximidad.

Al mismo tiempo, se ha solicitado al Gobierno de España que adopte medidas fiscales que reduzcan la presión sobre las microempresas, como la flexibilización de los pagos de la Seguridad Social durante los meses de menor actividad.

Todos los puntos se han aprobado por unanimidad, excepto el relativo a las medidas de apoyo económico que ha obtenido 11 votos a favor y dos abstenciones de MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.

Por otra parte, en la misma comisión se ha debatido otra PNL presentada por la diputada del PSIB Malena Riudavets, sobre el mundo rural, una Política Agraria Común (PAC) autónoma y un presupuesto suficiente. En este caso se han aprobado todos los puntos por unanimidad.

Con ella se ha tratado de mostrar su apoyo a que el Gobierno de España solicite en la Unión Europea una PAC estructurada en las ayudas directas, las medidas de mercado y orientada al desarrollo rural.

También se ha expresado el apoyo al Gobierno de España para pedir a la UE que la PAC cuente con una dotación financiera "suficiente" y una estructura jurídica e institucional propia, que le permita "mantener su identidad diferenciada dentro del presupuesto europeo".

Además, se ha apoyado que el Gobierno de España defienda una PAC "simplificada", con instrumentos "ágiles y eficaces", que "acerquen esta política a las necesidades reales del sector agrario y faciliten su aplicación".

Igualmente se ha reclamado que los agricultores y ganaderos tengan un papel "activo" en el diseño e implementación de la PAC, para asegurar que las políticas adoptadas "respondan a los retos específicos del sector".

De todo esto se dará traslado a las organizaciones agrarias Asaja, Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, Unió de Pagesos, UPA, Apaema, Apaem y Apaeef.