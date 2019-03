El Parlament pide que la dirección superior del Idisba sea de un director científico

Publicado 20/03/2019 18:52:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el PSIB, Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El PI, el PP y el grupo mixto, con la que pide que la dirección superior del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba) sea de un director científico.

En concreto, se insta a la Conselleria de Salud a modificar los estatutos del Idisba para que el director científico tenga "todas las funciones y responsabilidades correspondientes" y que permitirá, según el diputado del PSIB, Vicenç Thomàs, "despolitizar la institución".

En este sentido, Thomàs, quien ha defendido la PNL, ha explicado que los actuales estatutos determinan que la dirección le corresponde al director gerente que está designado por el Patronato de la Fundación y que, aunque exista un director científico y "ostente la máxima representación de la institución", no tiene competencias "legales y efectivas sobre la gestión de los recursos".

Asimismo, en un segundo punto también han aprobado instar a Salud a introducir la figura del director de gestión, "por debajo del director científico", y que deberá de ser incorporado mediante un procedimiento de selección "abierto, competitivo y con transparencia".

La diputada de Podemos Marta Maicas ha sostenido que, a su parecer, después de los cambios que se han producido en el Idisba es "necesario otro cambio" y así "poder dotar de competencias legales y efectivas sobre su gestión" al director científico para que "no haya dependencia política".

En este mismo sentido, desde MÉS per Mallorca, el diputado Miquel Gallardo ha argumentado que "es importante ceder espacios que ahora están copados por gestores políticos" para que "lo estén por científicos".

Asimismo, ha considerado que "una sociedad moderna destaca en su inversión en esta materia" y ha recordado que el Govern ha doblado la financiación estructural en dicho instituto y ha aumentado la plantilla "en más de un 80 por ciento".

La diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha defendido también que la inversión en investigación y ha dicho que es una "herramienta básica" para "sustentar verdades" y "crecer como país más allá del turismo". "Es la clave para conseguir un desarrollo sostenible", ha argumentado.

Por su parte, la diputada de El PI Maria Antonia Sureda ha dicho que el Govern no solo tiene que mostrar un compromiso social y medioambiental, sino que también "real" en innovación y la del grupo mixto Montserrat Seijas, en este mismo sentido, ha tildado la inversión en i+d+i de "fundamental".

El diputado 'popular' Vicent Serra ha añadido que, desde su partido, "en temas de gestión se suelen abstener" pero ha reconocido que, en este caso, "cuando se les pidió apoyo, lo ofrecieron desde el primer momento".

En este sentido, ha añadido que al tratarse del Idisba y de investigación e innovación consideran que es "básico" para el crecimiento de la sociedad y que, a su juicio, "generalmente no se acompaña de recursos".

DERMATITIS ATÓPICA

Por otro lado, la Comisión de Salud ha aprobado una PNL presentada por el PP relativa a la mejora de las actuaciones en pacientes con dermatitis atópica moderada o grave que, según Serra, la prevalencia a nivel mundial ha aumentado de dos a cinco veces en los últimos 20 años y puede afectar a un 20 por ciento de los niños del Estado.

Asimismo, Serra ha añadido que el tratamiento del trastorno dermatológico determina "una serie de consecuencias negativas" en la vida de los pacientes como, por ejemplo, "la afectación del sueño", "la calidad de vida", "el entorno social" o "la pérdida de productividad laboral".

Ha explicado que la mayoría de los pacientes se controlan mediante educación terapéutica o curas diarias pero que, sin embargo, hay "una minoría de casos" que no responde a la terapia convencional a los que debería ofrecerles "tratamientos disponibles en el mercado mundial".

Con todo, el Parlament ha aprobado instar al Govern y al Gobierno a, en primer lugar, aumentar el grado de concienciación social, generando la mayor evidencia científica de su prevalencia, impacto y costes socio económicos.

En segundo, establecer unas guías climáticas armonizadas a nivel nacional para l correcto diagnóstico y tratamiento de la Dermatitis atópica, a crear protocolos de diagnóstico pertinentes para la práctica clínica con tal de evitar retrasos y a incrementar el soporte psicológico.

En tercer lugar, mejorar la formación de los profesionales sanitarios --especialmente en educación primaria-- y a definir una ruta asistencial y facilitar el financiamiento adecuado, con el objetivo de que los afectados puedan recibir el tratamiento y atención apropiados.

El diputado del PSIB Xico Tarrés ha apuntado que es una PNL "muy técnica" y ha ironizado que "deben de haberse hecho muy bien las cosas en Salud para debatir en su última comisión este tema".