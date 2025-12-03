El Parlament pide diseñar un servicio de ambulancias que cumpla el último deseo de personas en situación terminal

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha instado al Govern a diseñar y poner en marcha el programa público 'Ambulancias del último deseo', dirigido a cumplir aquellos deseos significativos de personas en situación terminal o en cuidados paliativos.

Es la idea principal sobre la que gira la proposición no de ley (PNL) presentada por el PP y que la Comisión de Salud ha aprobado este miércoles por unanimidad.

El servicio, reza la iniciativa, busca que estos últimos deseos puedan cumplirse con seguridad, acompañamiento sanitario y el respeto a la voluntad de las personas.

La Cámara autonómica ha reclamado al Ejecutivo que establezca convenios de colaboración con los servicios de emergencias, las asociaciones de voluntarios, las entidades del tercer sector y las organizaciones sanitarias para poner este programa en marcha.

También que incorpore esta iniciativa dentro de las estrategias de humanización del sistema sanitario y de atención del final de la vida, promover la formación de los profesionales implicados y evaluar periódicamente el programa.

La Comisión, también por unanimidad, también ha dado luz verde a una PNL defendida por la diputada 'popular' Isabel Borràs por la que se insta al Govern a diseñar y desplegar un plan formativo específico en medidas reportadas para las personas (PROM) y de experiencia reportada por las personas (PREM) dirigido a los profesionales del sistema sanitario.

Asimismo, reclama integrar esta formación en los itinerarios de desarrollo profesional y en los programas de calidad y humnanización; a promover proyectos pilotos de evaluación de resultados basados en PRON y PREN; a garantizar la disponibilidad herramientas digitales adecuadas para la recogida de datos; y a incorporar los resultados como indicador de calidad y mejora continua en los informes del IbSalut.