El Parlament pide facilitar el desalojo de okupas en los establecimientos hoteleros

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Turismo del Parlament ha aprobado este jueves con los votos de PP y Vox una iniciativa de los 'populares' para pedir al Govern cambios en la ley para reforzar las medidas contra la okupación de establecimientos hoteleros.

La Proposición No de Ley (PNL), que ha defendido la diputada del PP Salomé Cabrera, insta igualmente al Ejecutivo a cambiar la norma y que ha énfasis en la importancia de que los clientes dispongan de información sobre el régimen interior de los establecimientos.

Piden al mismo tiempo reforzar las medidas para desalojar a los clientes que incumplan sus obligaciones y a los que accedan o permanezcan con una finalidad diferente al uso normal.

Por otra parte, la Comisión ha dado el visto bueno a varios puntos de una iniciativa defendida por el socialista Llorenç Pou para el impulso de políticas activas de empleo para conseguir la inserción laboral. Se ha rechazado, sin embargo, la propuesta de instar al Ejecutivo autonómico a aprobar un programa específico de incentivos a la contratación de colectivos vulnerables.

Se ha rechazado también la petición de aumentar el número de trabajadores del SOIB dedicados a las políticas de orientación e intermediación laboral.