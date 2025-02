El Parlament pide al Gobierno que firme un convenio ferroviario con el Govern para ampliar la red de tren de Mallorca

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Gobierno central que firme un convenio ferroviario con el Govern, con el objetivo de garantizar la financiación de nuevos proyectos de ampliación y mejora de la red de trenes de Mallorca.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL aprobada este miércoles en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament, que ha sido presentada por el PP y defendida por la diputada Margalida Pocoví.

En la moción del PP se especifica que el convenio debe contener el importe que garantice la viabilidad de la financiación de las obras, con un calendario de financiación plurianual.

Además, las aportaciones anuales deben ser adecuadas al ritmo de ejecución de las infraestructuras ferroviarias, de forma que se garantice la viabilidad de ejecución.

Igualmente, se insta al Govern a ejecutar todos los proyectos ferroviarios que cuenten con financiación estatal una vez se haya firmado el convenio ferroviario.

La PNL ha quedado aprobada con los votos a favor de PP, PSIB, Vox y MÉS per Mallorca, aunque este último punto responde a una enmienda de MÉS per Mallorca. Por otra parte, el representante del Grupo Mixto se ha abstenido.

IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE SALINIZACIÓN DE LA RED DE AGUAS DE IBIZA

La misma comisión parlamentaria ha aprobado parcialmente otra PNL presentada en este caso por el PSIB y defendida por el diputado Marco Antonio Guerrero, sobre la protección y gestión de los recursos hídricos en Ibiza.

La propuesta solicita al Govern que, en colaboración con los ayuntamientos de la isla, trabaje para identificar y corregir los puntos de salinización que afectan a las redes de alcantarillado, con el fin de garantizar la calidad del agua para su reutilización y prevenir daños mayores en las infraestructuras.

De igual modo, se reclama al Govern que diseñe proyectos que permitan almacenar y distribuir agua regenerada en el sector agrícola de Ibiza.

Por otro lado, el Parlament insta al Govern a que asigne los recursos económicos a la mejora de las infraestructuras del ciclo del agua y a impulsar, de forma "decidida", todas las infraestructuras necesarias para reutilizar el agua regenerada.

Todos estos puntos han quedado aprobados por unanimidad, aunque en los dos últimos casos han sido enmendados por el PP.

El otro punto que ha recibido el visto bueno --también con enmienda del PP-- es el que hace referencia a que el Govern implemente un sistema de control de la extracción de agua en los pozos mediante la instalación obligatoria de contadores con telelectura e inicie este sistema en las instalaciones de los grandes consumidores. En este caso han votado a favor PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, mientras que Vox ha votado en contra.

Los puntos de la PNL que han quedado rechazados son el que se solicitaba al Govern que, en colaboración con los ayuntamientos, cerrara de inmediato de todos los pozos ilegales que operan en la isla y a reforzar las inspecciones y sanciones para evitar la "explotación descontrolada de los acuíferos", o el que pedía a Govern y Consell de Ibiza que aseguren un decrecimiento turístico en la isla, como mínimo de acuerdo a su capacidad hídrica. Este punto ha sido una enmienda de adición de MÉS per Mallorca.

En ambos casos han votado en contra los siete representantes de PP y Vox, frente a los seis votos favorables de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.

"MENOSPRECIO" DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN BALEARES

También en el marco de la comisión debía comparecer el Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para hablar sobre los conflictos ocurridos el pasado verano en el mar Balear. Sin embargo, Rodríguez ha enviado un escrito para excusar su presencia en que el control político de las asambleas autonómicas "se debe entender en su ámbito territorial y competencial".

MÉS per Mallorca, partido solicitante de la comparecencia,-- ha considerado que Rodríguez ha "menospreciado" a las instituciones de autogobierno de Baleares, puesto que "no es sólo que no ponga remedio al incumplimiento reiterado de la ley, ni garantice la seguridad y la protección de el mar, sino que ni siquiera se digna a comparecer en el Parlament".

Los ecosoberanistas han indicado que solicitaron la comparecencia el pasado 16 de septiembre de 2024 para explicar las medidas de control y vigilancia en el mar Balear, dado el "elevado número de conflictos ocurridos durante el verano de 2024", entre los que han destacado la muerte de Guillem Comamala, en el puerto de cala Bona al ser embestido por un yate que "navegaba a una velocidad excesiva".

Por otro lado, la comisión ha rechazado la comparecencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, para rendir cuenta sobre las actuaciones para la protección, vigilancia y recuperación de las praderas de posidonia. La comparecencia la había solicitado el Grupo Mixto y ha quedado rechazada por los votos en contra de PP y Vox, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado a favor.