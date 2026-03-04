El Parlament pide al Govern que apueste por las políticas públicas de memoria democrática pero rechaza mantener la ley

Archivo - Concentración de la Plataforma por la Memoria Democrática delante del Parlament ante la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado algunos puntos de una propuesta del PSIB que instan al Govern a apostar por las políticas públicas de memoria democrática, pero ha rechazado mantener la ley de memoria.

La reunión de la Comisión ha debatido este miércoles esta proposición no de ley (PNL) socialista, de la que han salido adelante tres de los cinco puntos con los votos a favor de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el diputado Llorenç Córdoba, según ha informado la Cámara.

Así, el Parlament insta al Govern a reafirmar el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, y a apoyar todas las actuaciones que contribuyen a preservar la dignidad de las víctimas y el valor de los principios democráticos.

También reclama al Ejecutivo que exprese su apoyo a las familias de las víctimas y a las entidades memorialistas, con el reconocimiento de su trabajo como "una aportación esencial a la construcción de una sociedad más justa, más libre y más democrática".

No obstante, los votos en contra de Vox y el PP han tumbado pedir al Govern que no derogue la ley de memoria y reconocimiento democráticos y que impulse acciones concretas de memoria democrática como el apoyo a la localización de fosas, la conmemoración de las víctimas del franquismo y actividades se sensibilización para todas las generaciones.

DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE LOS JUDÍOS

La reunión de la Comisión ha aprobado con diez votos a favor y cuatro en contra (PSIB) una PNL 'popular' para instar al Govern a distribuir material didáctico para la difusión y el estudio de la historia de los judíos en Mallorca y de sus descendientes.

Asimismo, reclama que se incluyan contenidos sobre la historia de los judíos mallorquines y sus descendientes en los planes de estudio, y que se cree una comisión de expertos con presencia de representantes de la comunidad judía y de entidades culturales para el asesoramiento en la difusión y conocimiento de la presencia de los judíos mallorquines y sus descendientes.

RECHAZADA UNA PNL DE VOX SOBRE LA CESIÓN DE COMPETENCIAS

La Comisión ha debatido otra PNL, en este caso de Vox, que ha sido rechazada en su totalidad. En concreto, pedía el rechazo de la Cámara a todas las cesiones competenciales de los gobiernos de España "con partidos separatistas por haber erosionado la unidad y la igualdad de los españoles".

Además, la iniciativa sostenía que es "incompatible" gobernar "pensando en el bien común de los españoles" con los votos de partidos como Junts, ERC, PNB o Bildu y reclamaba la ilegalización de "todos los partidos separatistas que pretenden la desaparición de España y que trabajan cada día para erosionar la unidad, la igualdad y la convivencia de los españoles".

Este último punto ha sido rechazado con 12 votos en contra de Córdoba, MÉS, PSIB y PP, del mismo modo que otro de los apartados de la PNL, que instaba a "avanzar hacia la superación del estado autonómico".