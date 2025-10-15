El Parlament pide al Govern que elabore un mapa de reserva de suelo para equipamientos sanitarios

Archivo - Hospital de Formentera. - ÁREA DE SALUD DE LAS PITIUSAS - Archivo

Insta al Gobierno a revisar las titulaciones para acceder a la especialidad de radiofísica hospitalaria

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament insta al Govern a incorporar en el plan de infraestructuras sanitarias 2024-2027 una previsión de protección de suelo público destinado a equipamientos sanitarios, así como un mapa de reserva de suelo para este uso a medio y largo plazo.

Así lo ha aprobado la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara, en el marco de una proposición no de ley (PNL) del PSIB, de la que solo ha salido adelante este punto, con los votos a favor de todos los grupos menos uno en contra de Vox.

Por otro lado, con los votos contrarios de PP, Vox y Llorenç Córdoba, la Comisión ha rechazado instar al Govern a modificar la ley de medidas urgentes en materia de vivienda para que las actuaciones sobre suelo público con cualificación de equipamiento requieran un informe previo de la Conselleria de Salud.

Tampoco ha sido aprobado pedir al Ejecutivo que establezca una suspensión cautelar de cualquier cambio de uso urbanísitco de parcelas públicas con potencial uso sanitario hasta que Salud lo valore.

La PNL incluía también la solicitud de desarrollar un protocolo de coordinación urbanística que garantice que las necesidades sanitarias se incorporan de forma efectiva en la planificación territorial municipal, así como la publicación anual de un informe de seguimiento del plan de infraestructuras que incluya reservas de suelo previstas. Ambos puntos han sido rechazados igualmente.

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

La Comisión de Salud, por otro lado, ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno de España a revisar las titulaciones del ámbito de la física con las que se accede a la especialidad de radiofísica hospitalaria y a actualizar y redimensionar el programa oficial de la especialidad adaptándolo a la nueva realidad tecnológica y legislativa.

Con esta PNL, presentada por el PP, la Cámara reclama al Ejecutivo central que aborde estas cuestiones en el ámbito de sus competencias y en colaboración con la Comisión Nacional de la especialidad de radiofísica hospitalaria, colegios profesionales y las sociedades científicas implicadas.