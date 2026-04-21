El Parlament pide al Govern que incremente la compensación fiscal a las familias con personas diagnosticadas con ELA

Archivo - Una persona afectada de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) a su llegada a registrar la petición de que se desbloquee la tramitación de la Ley ELA, en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha pedido al Govern que incremente la compensación fiscal a las familias con personas diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en Baleares.

Era el punto de una proposición no de ley (PNL) de Vox que, atendiendo al empate producido en la comisión, se ha llevado al pleno de este martes.

La iniciativa ha salido adelante con 33 votos a favor del PP y Vox y 21 abstenciones del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.

De este modo, la Cámara autonómica ha instado al Ejecutivo a revisar y mejorar las deducciones autonómicas del IRPF vinculadas a la dependencia y a los gastos de los cuidados y de los cuidadores, incrementando la compensación fiscal a las familias con personas diagnosticadas de ELA y grandes dependientes, a fin de aliviar el elevado gasto constante que implica esta enfermedad.

Asimismo, ha reclamado la incorporación de deducciones específicas por la contratación legal de cuidadores profesionales y a ampliar las deducciones existentes para compensar el elevado coste de los productos ortoprotésicos no cubiertos por el sistema público