El Parlament pide al Govern que proteja al personal docente ante las agresiones

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobado una iniciativa para reclamar al Govern que proteja al personal docente ante las agresiones a las que se exponen.

Se trata de uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) aprobada por unanimidad que el diputado del PSIB Àlex Pitaluga ha defendido este jueves en la reunión de la comisión.

En virtud de la iniciativa, la Cámara autonómica también pide al Govern que evalúe y refuerce el Protocolo de Notificación de Agresiones a Docentes de Baleares, con especial atención a la rapidez de las respuestas, la coordinación entre servicios y el seguimiento de los casos.

Asimismo, reclama al Ejecutivo que garantice una asistencia jurídica y soporte psicológico "inmediato, efectivo y accesible" en todos los casos de agresión notificados.

La Comisión ha pedido impulsar programas específicos de convivencia y "educación en respeto" que cuenten con la participación activa del alumnado y de las familias.

En este sentido, también instan al Govern a incrementar los recursos humanos especializados en los centros educativos, concretamente incorporar orientadores y educadores sociales para prevenir e intervenir en situaciones de conflictividad.

DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Por otra parte, la Comisión de Educación y Universidades también ha dado el visto bueno a todos los puntos de una PNL defendida por el diputado de Unidas Podemos, José María García, relativa a la distribución equilibrada del alumnado en los centros públicos de Maó.

El Parlament insta al Govern a garantizar una disposición ecuánime entre los tres centros públicos de tal forma que no se segregue al alumnado y no se estigmatice el centro IES Pasqual Calbó i Caldés.

También reclama al Ejecutivo que explique los criterios utilizados para asignar los grupos de primero de ESO y el bachillerato de excelencia en los tres centros de educación secundaria de Maó.

Por último, esta PNL insta al Ejecutivo a realizar de forma urgente la reforma integral del centro Pasqual Calbó y Caldés, "con un calendario y un presupuesto concreto".