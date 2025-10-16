El Parlament pide que el programa 'Viu la Cultura' llegue a todas las islas y etapas educativas

Insta a explorar vías para eximir del FOLC a estudiantes de ESO y bachillerato en catalán y de estudios superiores en territorios de enseñanza también en catalán

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobado este jueves una iniciativa del PP que insta al Govern a ampliar la oferta del programa 'Viu la Cultura' a todas las etapas educativas y a garantizar que las actividades del programa lleguen a todas las islas.

La proposición no de ley, defendida por la diputada Maria de Lluc Fornás y validada por todos los grupos menos Vox, reclama también mecanismos de evaluación periódica del programa y canales de participación de los centros para adaptar y mejorar continuamente la oferta cultural.

Además, según ha informado la Cámara balear, la PNL pide al Gobierno de España una línea específica de apoyo a programas culturales y educativos para las comunidades autónomas, con una atención especial a Baleares para compensar los costes de la insularidad; y convenios de de colaboración con el Govern para cofinanciar y ampliar el programa, asegurando su continuidad y expansión.

Por otro lado, la Comisión de Educación y Universidades ha dado luz verde a dos de los tres puntos de una PNL de Més per Menorca relativa al curso de Formación Lingüística y Cultural (FOLC).

La Comisión ha rechazado --con los votos en contra de MÉS per Mallorca, Vox y PP-- el punto original de la PNL que reclamaba directamente al Govern que modificara la orden que regula el FOLC para eximir a quienes han estudiado la ESO y el bachillerato en catalán en Baleares y también grados superiores en territorios donde la enseñanza también es en catalán, del mismo modo que lo están los estudiantes de grado de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

No obstante, tras introducir una enmienda del PP como un nuevo punto, los grupos --menos MÉS per Mallorca y Vox-- han aprobado pedir al Govern que "explore vías", con el consenso de la UIB y los agentes sociales, para eximir del FOLC a este grupo de estudiantes.

Igualmente, los mismos grupos han avalado reclamar al Ejecutivo que agilice y simplifique el procedimiento de reconocimiento y certificación, con el objetivo de que los aspirantes puedan acreditar su competencia antes de las convocatorias oficiales de Educación.