El Parlament pide por unanimidad a la OMS que declare el 3 de diciembre Día Internacional de la Lucha contra el Noma

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) que insta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la asamblea de las Naciones Unidas (ONU) a declarar el 3 de diciembre como Día Internacional de la Lucha contra el Noma.

La iniciativa, que ha salido adelante por unanimidad en el pleno de este martes, la presentaron conjuntamente todos los grupos de la Cámara la semana pasada durante la lectura de un manifiesto de apoyo a la investigación de la enfermedad del Noma ('cancrum oris') y en reconocimiento de Josep Campaner.

En concreto, la PNL insta al Govern a poner entre sus objetivos, tanto de colaboración como de investigación, la enfermedad del Noma, y reconoce la figura de Josep Campaner y su familia en la tarea de toda una vida dedicada a la prevención, tratamiento y erradicación del Noma, así como la de la Fundación con su nombre, con sede social en Inca.

Igualmente, el Parlament se adhiere a los actos de reconocimiento a Campaner que se prevé llevar a cabo a lo largo de este año en Inca e invita a otras instituciones públicas y privadas a sumarse a la propuesta, especialmente a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), al Parlament, al Congreso de los Diputados y a los ayuntamientos de Mallorca.

El noma es una grave enfermedad de la boca y la cara que afecta principalmente a los niños de entre dos y seis años que sufren enfermedades infecciosas o malnutrición y viven en condiciones de extrema pobreza, con una higiene bucodental muy deficiente y un sistema inmunitario totalmente defectuoso.

La iniciativa hace referencia a Josep Campaner, un activista comprometido en la lucha contra esta enfermedad, con una dedicación a la defensa absoluta de los niños más desvalidos contra aquello que él denominaba "el ladrón de las sonrisas".

Así, el activista creó una ONG con la finalidad de traer niños afectados de noma a Mallorca, especialmente de Níger, para que fueran intervenidos quirúrgicamente.

La actividad fue creciendo y finalmente se creó la Fundació Josep Campaner, que ha visto su tarea reconocida en diversas distinciones, entre ellas el Premio Ramon Llull de la CAIB en 2002.

Los diputados de los grupos han coincidido en defender la PNL como un reconocimiento a Campaner y a su familia, así como a su labor y bondad dedicada al tratamiento y erradicación del Noma. Además, han puesto en valor la unanimidad en la iniciativa y el compromiso adquirido por todos los grupos de la Cámara.