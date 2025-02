El Parlament se posiciona, a propuesta de Vox, contra las medidas de Pedro Sánchez contra la desinformación

MÉS y PSIB reprochan la iniciativa de Vox por sus vetos a periodistas y medios: "¡Qué dura es la hemeroteca!"

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una iniciativa de Vox para posicionarse en contra de las medidas de lucha contra la desinformación impulsadas por el Gobierno central.

La iniciativa en favor de la libertad de prensa defendida por los de Santiago Abascal ha contado con el apoyo del PP y el voto en contra de la izquierda.

En su defensa, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha justificado la necesidad de la Proposición No de Ley (PNL) por las "preocupantes actuaciones" en ruedas de prensa de los portavoces parlamentarios el pasado mes de septiembre en las que, ha asegurado, se menospreció el trabajo de un determinado medio de comunicación.

La iniciativa persigue, ha seguido Cañadas, la necesidad de combatir los "abusos y excesos" que desde La Moncloa se están cometiendo para controlar a los medios de comunicación críticos "limitando su capacidad para informar libremente sobre los problemas de la ciudadanía".

"¡Qué dura es la hemeroteca!", ha respondido el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia al inicio de la defensa de sus enmiendas, que han sido rechazadas. El ecosoberanista ha reprochado que sea precisamente Vox el que defiende una iniciativa por la libertad de prensa cuando se ha vetado a periodistas y medios en sus sedes autonómica y nacional no sólo progresistas sino también conservadores.

En su réplica, Cañadas ha llamado a Apesteguia "bufón" y ha acusado a MÉS de tener "las manos manchadas de sangre de las víctimas de ETA". Este comentario ha propiciado que el portavoz de MÉS pida la palabra para rechazar este comentario. "En este Parlament a menudo se confunde la contundencia con la mala educación", ha lamentado.

El diputado socialista Carles Bona se ha pronunciado en términos similares al referirse al acoso que, a su juicio, sufren determinados periodistas por parte de Vox y su entorno. "Es increíble que esta PNL venga de Vox", ha afirmado.

Desde el Grupo Mixto, el diputado Llorenç Córdoba ha afirmado que la iniciativa está bien fundamentada. "Soy el que más acusaciones infundadas ha recibido y nunca he culpado a la prensa ni he vetado a periodistas que me resultaron incómodos", ha argumentado.

Por parte del PP, el diputado Rafael Nadal, ha justificado el voto favorable en el hecho de que la autonomía periodística es "crucial" para señalar la corrupción, los abusos de poder y las malas prácticas.

La proposición insta al Govern a reafirmar su compromiso con la libertad de prensa y a rechazar "cualquier forma de intimidación, censura o amenaza hacia los profesionales de la comunicación".