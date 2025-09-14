El Parlament se posicionará de nuevo este martes sobre la cogestión de los aeropuertos

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El turismo, la vivienda y las listas de espera en sanidad serán otros temas que se debatirán en el pleno

PALMA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament se volverá a posicionar en el pleno de este martes sobre la cogestión de los aeropuertos de Baleares, después que en la pasada sesión saliera adelante una proposición no de ley (PNL) del PP que insta al Gobierno de España a aprobar la cogestión aeroportuaria.

En esta ocasión, se debatirá la toma en consideración de una proposición de ley, impulsada por MÉS per Mallorca y Més per Menorca que, previsiblemente, recibirá el apoyo del PP.

El pleno arrancará a las 09.00 horas con la habitual sesión de control al Govern, en la que los diputados preguntarán a los consellers y a la presidenta, Marga Prohens, sobre cuestiones como la migración, la vivienda, el inicio del curso escolar y las listas de espera en la sanidad.

Sobre educación preguntarán cuatro diputados de la izquierda y también de Vox, que interrogarán al conseller del ramo, Antoni Vera, por las infraestructuras y la planificación del inicio del curso escolar.

Otro asunto será la sanidad, con varias preguntas de los parlamentarios a la consellera de Salud, Manuela García, sobre la "situación límite" del servicio de ambulancias y las listas de espera en la sanidad pública.

Durante la sesión de control también se abordarán otras cuestiones como la sequía, los atascos en las carreteras de Mallorca, la temporada turística y la construcción de vivienda pública en Formentera, así como el tema recurrente de la migración.

Prohens, concretamente, deberá responder acerca de temas como "los intereses de la ciudadanía", las políticas de vivienda, la temporada turística y la saturación.

TURISMO Y PRIMERA COMPARECENCIA DE FERNÁNDEZ

La interpelación, que defenderá MÉS per Mallorca, versará sobre la política turística del Ejecutivo. También se debatirá una moción sobre la diversificación del modelo económico de las Islas, derivada de una interpelación que hizo Unidas Podemos.

Después será el turno de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, para dar cuenta al cumplimiento de una iniciativa aprobada por la Cámara autonómica relativa a la publicación de los datos del servicio de valoración de discapacidad.

Esta comparecencia será la primera de Fernández como consellera en el Parlament, tras la remodelación del Govern que impulsó la presidenta balear en julio.

También comparecerá en el pleno el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, para exponer el cumplimiento de una PNL relativa a la mejora de la oferta de servicios de tren de noche y en verano.

COGESTIÓN AEROPORTUARIA

Este martes se debatirá el primer texto legislativo del curso parlamentario, que busca solicitar al Gobierno central la gestión de los aeropuertos de Baleares y así dar cumplimiento al Estatut d'Autonomia.

Según el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, la intención es que Aena deje de gestionar los aeropuertos baleares con el objetivo de "obtener los máximos beneficios posibles", ya que, a su criterio, este organismo trata estas infraestructuras como una "máquina de hacer dinero" para compensar su "modelo deficitario".

El texto tiene por vocación transferir la titularidad y las competencias de los aeropuertos a la Comunidad Autónoma, creando la autoridad aeroportuaria de Baleares, un ente con autonomía funcional y de gestión, participado por el Estado y el Govern.

En caso de que saliera adelante, la iniciativa legislativa será transmitida al Congreso de los Diputados para su posterior debate y aprobación a nivel estatal.

Sobre esta proposición de ley, el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, señaló que su grupo estudiaría el sentido de su voto, aunque adelantó que iría en línea con el de la iniciativa similar aprobada el pasado martes, presentada por el PP.

De su lado, el PSIB apuntó que su postura en materia aeroportuaria "siempre ha sido la cogestión" aunque espera llegar a "posiciones de entendimiento" sobre la proposición de ley de MÉS per Mallorca y Més per Menorca.