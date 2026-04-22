El Parlament rechaza abrir al público la base militar en Puig Major

Archivo - Fachada del Parlament Balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha rechazado este miércoles, con votos en contra del PP, PSIB, Vox y la diputada no adscrita Idoia Ribas, una iniciativa para abrir al público la base militar del Puig Major.

También se ha rechazado la solicitud para clausurar la base y transferir la titularidad de los terrenos y los edificios al Govern.

La proposición no de ley (PNL), impulsada por MÉS per Mallorca, ha contado con los votos a favor de este grupo y del Grupo Mixto-Unidas Podemos.

Además, se ha rechazado pedir al Ejecutivo central que impida que los Estados Unidos utilicen las bases militares de las Islas para sus operaciones.

DIVISIÓN ANTE EL APOYO A LA OTAN

Por otra parte, la Comisión ha quedado dividido este miércoles ante una iniciativa para que el Gobierno central refuerce las capacidades estratégicas de la OTAN, tras quedar empatada la votación.

La iniciativa ha contado con los votos en contra del PSIB, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y la diputada no adscrita Idoia Ribas, y el apoyo del PP y Vox, por lo que no ha prosperado en comisión y se trasladará al pleno del Parlament para su debate.

En concreto, uno de los puntos defendía cumplir los compromisos europeos en materia de seguridad y defensa, alinearse con los acuerdos adoptados por los miembros y contribuir al refuerzo de las capacidades estratégicas de la Unión Europea y la OTAN.

Asimismo, la comisión ha aprobado tres puntos de la iniciativa con el apoyo de PP, Vox y Ribas, relativos a que la política exterior del Ejecutivo responda al interés general, a la buena gestión de los fondos europeos y al impulso de políticas comunitarias en materia de vivienda, seguridad y estabilidad económica.