El Parlament rechaza la apertura de un expediente a Lafuente por su "conflicto de intereses" con el puerto de Addaia

El Parlament ha rechazado reclamar la apertura de un expediente sancionador contra el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por sus supuestos vínculos con la empresa que gestiona el puerto de Addaia, en Menorca.

El pleno de este martes ha debatido una moción presentada por el grupo socialista relativa a esta cuestión y que buscaba poner de relieve el "conflicto de intereses" en el que se encuentra inmerso el conseller en relación con la modificación de la ley de puertos.

No obstante, los siete puntos de esta han decaído con los votos en contra de la mayoría conformada por el PP y Vox pese a obtener el respaldo de los grupos de la izquierda. Solo Més per Menorca se ha abstenido en algunos puntos.

La iniciativa parlamentaria buscaba "constatar el incumplimiento de la palabra dada" por el conseller en el pleno del pasado 30 de septiembre, "cuando rechazó entregar la documentación que acreditaba que no había vínculos" entre su persona, la empresa y su familia, así como aquella referida a la declaración de la renta, las circunstancias de aceptación de la herencia y la declaración de patrimonio.

También poner de relieve el "conflicto de intereses en el que se encuentra inmerso" Lafuente desde su toma de posesión, algo que le obligaría a no participar de cualquier asunto relacionado con el puerto de Addaia y que no cumplió cuando en el Consell de Govern del 12 de septiembre votó a favor de la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la ley de puertos.

Eso, exponían los socialistas, supondría un incumplimiento de la ley de buena administración y buen gobierno y del código ético del Govern al tener "intereses privados propios" en la gestión del puerto de Addaia.

Por ello, el PSIB trataba de instar al Consell de Govern a abrir un expediente del régimen de sanciones previsto en materia de incompatibilidad de los miembros del Ejecutivo autonómico.

Los socialistas, a raíz de esta cuestión, proponían constatar "los retrocesos en transparencia y lucha contra la corrupción" y el favorecimiento del "encubrimiento de los incumplimientos de los altos cargos" de la administración autonómica como consecuencia de la desaparición de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

LAS POSTURAS DE GRUPOS

La diputada del PSIB Teresa Suárez ha iniciado la defensa de la moción considerando que ya no se debería cuestionar que Lafuente ha incurrido en un "conflicto de intereses" dado que ha considerado que él mismo lo ha admitido.

También ha cargado contra la "grave falta de transparencia" de un Govern que ofrece "el silencio como respuesta, evasivas que intentan esconder e información que no se ajusta a la verdad".

"Es una opacidad intencionada, una falta de voluntad para facilitar la rendición de cuentas. Es una forma de crear una sospecha detrás de otra", ha criticado.

Suárez también ha lamentado que el Govern, pese a que así lo pidió su grupo parlamentario, no ha informado si Lafuente se posicionó sobre la modificación de la ley de puertos y ha sostenido que eso es prueba de que "votó a favor de beneficiar a su familia".

En su segundo turno de palabra, la socialista ha dicho estar segura de que Lafuente "es una persona honorable" y, por lo tanto, le ha instado a dejar su cargo como presidente de PortsIB.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha adelantado desde el primer momento su rechazo a la moción y ha acusado a los socialistas de "usar el Parlament como un plató para fabricar escándalos".

"Buscan embarrar, sembrar dudas, y desgastar políticamente, y no vamos a ser cómplices de su circo político. Solo hay insinuaciones y mala fe y pretenden que el Parlament constate irregularidades que nadie ha probado", ha criticado.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, para apoyar la iniciativa, ha argumentado que el Govern ha venido incumpliendo de forma reiterada la ley y el ordenamiento jurídico que busca "evitar que los intereses particulares pasen por encima de los colectivos".

"El señor Lafuente es evidente que tiene intereses particulares en diferentes ámbitos y los tiene desde el inicio de la legislatura, más allá de la modificación de la ley de puertos", ha incidido el ecosoberanista.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, se ha expresado en una línea similar y ha considerado que, pese a que los conflictos de intereses "han existido siempre", es necesario reconocerlos y poner en marcha los mecanismos establecidos para gestionarlos.

El diputado del PP Sebastià Mesquida, por último, ha considerado que, con esta moción, los socialistas tratan de implicar a Lafuente "de manera insidiosa" en un incumplimiento del marco legal que no ha cometido.

Además, ha recordado que la modificación de proposición de ley para modificar la ley de puertos no salió ni del Govern ni de la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua sino de los grupos parlamentarios 'popular' y de Vox.