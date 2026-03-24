El Parlament rechaza que los consellers comparezcan para rendir cuentas cuando se prorroguen presupuestos

Momento de una de las votaciones de la PNL del PSIB sobre inversiones estratégicas en Baleares. - PARLAMENT

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado que los consellers acudan al Pleno en el primer cuatrimestre de los años que se produzca una prórroga presupuestaria, para detallar los gastos pendientes, el estado de ejecución de las inversiones presupuestadas, las paralizadas y el montante perdido.

Este es uno de los puntos de la proposición no de ley (PNL) que ha defendido este jueves el diputado del PSIB Carles Bona en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament y que ha quedado aprobada de manera parcial.

La iniciativa también planteaba al Govern que, en los años que haya estas prórrogas de presupuestos, haya una comparecencia del conseller de Hacienda para concretar las inversiones con fondos europeos, además de una intervención del conseller de Turismo para rendir cuentas de las inversiones con fondos del impuesto de turismo sostenible.

Estos dos puntos han contado con los siete votos en contra de PP y el Grupo Mixto, las dos abstenciones de Vox y MÉS per Mallorca y los cuatro votos a favor del PSIB.

Otra de las propuestas denegadas es la petición al Govern para adoptar, con carácter excepcional, una periodicidad mensual para remitir al Parlament información cuando el presupuesto no entre en vigor el 1 de enero del ejercicio correspondiente y se hayan prorrogado los presupuestos. En este caso, PP y el Grupo Mixto han votado en contra y PSIB, Vox y MÉS per Mallorca se han posicionado a favor.

Por otra parte, el Parlament ha rechazado que se inste al Govern a recuperar los proyectos estratégicos eliminados de la 'Estrategia Baleares 2030' en el 'Marco Estratégico de Inversiones de Baleares 2030' (Meiib30), o bien justifique con "criterios técnicos y no políticos" por qué han sido descartados, puesto que implicarían una pérdida de inversiones de 518,6 millones de euros para Baleares.

Asimismo, no ha conseguido el apoyo la petición para que se publique un informe comparativo entre la 'Estrategia Baleares 2030' y el Meiib30, en el que se detallen los cambios de importe, los proyectos nuevos y los eliminados, así como el coste del proceso de consultoría contratado para elaborar el nuevo marco.

Por otra parte, el Parlament no instará al Govern a presentar antes del 31 de diciembre de 2025 una estrategia "clara" de financiación y la ejecución de las inversiones públicas estratégicas de Baleares para el periodo 2026-2030.

Igualmente, no se solicitará al Govern que recupere la concreción original del proyecto 'Aumento de la dotación de plazas y recursos de atención a menores y jóvenes en situación de desprotección', tal como figuraba en la 'Estrategia Baleares 2030' y que presente en un plazo máximo de tres meses, un calendario de ejecución con las actuaciones concretas y el destino de los 6,46 millones de euros asignados.

Estos puntos los han rechazado los ocho diputados de PP, Vox y el Grupo Mixto, frente a los votos a favor de PSIB y MÉS per Mallorca.

El único punto que ha quedado aprobado, por unanimidad, es el que se refiere a la petición del Parlament para instar al Govern a explicar en sede parlamentaria con qué nuevas fuentes de financiación, más allá de los fondos europeos, prevé para garantizar la ejecución de los proyectos estratégicos más allá de 2026.