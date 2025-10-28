El Parlament rechaza que la declaración como proyecto estratégico de la CEU San Pablo haya perdido eficacia

Vista general del Parlament Balear, durante la segunda jornada del Debate de Política General, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado la mayoría de los puntos de una moción del PSIB que reclamaba al Govern que "dejara constancia de la pérdida de eficacia" de la declaración de la CEU San Pablo como proyecto de especial interés estratégico y modificaba el uso urbanístico de la parcela.

Los votos en contra de PP y Vox han tumbado también que la Cámara reconozca que los actos administrativos dictados en el decreto ley de proyectos estratégicos "han perdido eficacia" con la no convalidación de la norma.

El diputado socialista Carles Bona, que ha defendido la iniciativa, ha acusado al Govern de "usar un decreto ley --de proyectos estratégicos-- para colar por la puerta de atrás intereses privados".

Para los socialistas, el Ejecutivo aprovechó los días de vigencia temporal del decreto, antes de que no fuera convalidado por el Parlament, para hacer "una operación privada, una maniobras sucia y fraudulenta".

La moción, ha concluido Bona, busca "poner límites, defender la universidad privada, poner el Parlament en el centro y la política al servicio de la gente y no de cuatro despachos oscuros".

Durante el debate, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha señalado que el Govern ha aprobado 16 decretos ley en lo que va de legislatura y que "casi todos" han sido una "chapuza jurídica".

Sobre el último decreto, ha criticado que "pone de manifiesto la manera de gobernar del PP". "Aprueban un decreto no negociado y cuatro días antes de que caiga en el Parlament aprueban derechos urbanísticos a una universidad privada", ha dicho, agregando que esto crea "una inseguridad jurídica mayúscula".

En este sentido se ha expresado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha expuesto que con la proliferación de la educación superior privada "se antepone el negocio a la calidad académica". "Este es el panorama", ha dicho.

Asimismo, el menorquinista ha coincidido con Rosa al calificar de "chapuza monumental" el decreto ley de proyectos estratégicos.

De su lado, el diputado el PP Jordi López ha argumentado el voto en contra de su grupo, indicando que la moción "intenta frenar y torpedear decisiones que el Govern cree que son positivas para los ciudadanos".

Así, ha defendido que la universidad CEU San Pablo supone que los alumnos de Baleares no tengan que desplazarse fuera de las Islas para tener acceso a estas universidades. La moción, a su parecer, es "un ataque a la universidad privada y un tema ideológico".

Los diputados de Vox han votado en contra de la moción que, según el diputado Sergio Rodríguez, "debería llamarse contra la San Pablo CEU". "Ambos sistemas pueden coexistir y toda su moción lo único que intenta es destruir la educación privada y prohibirla", ha subrayado.

Igualmente, sobre el abuso del decreto ley, ha reprochado a los socialistas que recriminen esta cuestión cuando la expresidenta del Govern, Francina Armengol, "se pasaba la vida aprobando decretos ley". No obstante, ha dicho que su formación está en contra del abuso de dicha figura.