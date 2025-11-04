El Parlament rechaza una iniciativa socialista para revertir la rebaja fiscal sobre el Impuesto de Patrimonio

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament ha rechazado una proposición no de ley (PNL) del PSIB que instaba al Govern a revertir el valor de la exención del Impuesto de Patrimonio nuevamente a los 700.000 euros.

La iniciativa, que ha sido tumbada con los votos en contra de PP y Vox, también reclamaba constatar que antes de la reforma aprobada por el Govern solo las familias más ricas, entre el 10 por ciento más ricas de Baleares, eran las que estaban obligadas a presentar su declaración en el Impuesto sobre el Patrimonio.

También pedía, entre otras cuestiones, constar que el aumento de la exención ha supuesto que más del 90 por ciento de las familias que antes tributaban por el IP hayan dejado de contribuir en los ingresos fiscales de la comunidad autónoma vía este impuesto.

Por otro lado, la comisión ha aprobado por unanimidad la solicitud de comparecencia, por parte del PSIB, de la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bàrbara Barceló, para que explique la situación de la tramitación de los proyectos estratégicos, y el grado de ejecución de los proyectos financiados, total o parcialmente, mediante el Fondo de Transición Justa.